Feijóo anuncia un plan específico para reactivar Ceuta y Melilla y un asunto permanente en el Consejo de Ministros

Imagen del presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, en el mitin ante la Junta Directiva del PP de Melilla. - PP DE MELILLA

MELILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este viernes en Melilla que su formación cuenta con un plan de reactivación específico para Ceuta y Melilla que presentará como tarjeta de presentación de cara a las próximas elecciones generales y que, si llega a la Presidencia del Gobierno, ambos territorios tendrán "un asunto permanente" en la mesa del Consejo de Ministros.

Durante un mitin ante la Junta Directiva del PP de Melilla, afiliados y simpatizantes, Feijóo ha asegurado que su compromiso con las dos ciudades autónomas parte de defender "siempre" que "son España", pero también de reforzar su dimensión europea al considerar que constituyen las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en África.

"Vamos a presentar un plan para dos ciudades fronterizas, pero no la única frontera de España, sino la única frontera que tiene Europa en este continente", ha señalado, para defender que "europeizando esta situación somos más y tenemos más fuerza".

Entre las medidas anunciadas, ha situado la aprobación de una ley de régimen especial para Ceuta y Melilla, acompañada de una reducción de las cuotas de la Seguridad Social y del Impuesto de Sociedades para favorecer la implantación empresarial y contribuir a la prosperidad económica de ambas ciudades. Feijóo también ha comprometido inversiones estatales y el refuerzo de los servicios públicos esenciales, especialmente en ámbitos como la sanidad, la educación y las políticas sociales.

En materia educativa, ha planteado completar un proyecto específico para que los jóvenes puedan estudiar y formarse en las ciudades autónomas, tanto mediante la Formación Profesional como a través de la universidad. El dirigente 'popular' ha vinculado esta propuesta con los resultados del último informe PISA y ha señalado que Ceuta y Melilla, al ser los dos únicos territorios gestionados directamente por el Gobierno central en materia educativa, presentan los peores resultados de España.

Feijóo ha incluido también entre sus compromisos la mejora de la conectividad aérea de Melilla. En concreto, ha citado la necesidad de actuar sobre los sistemas de aproximación y sobre la seguridad de los aterrizajes. "Mi compromiso con el aeropuerto de Melilla, mi compromiso con los sistemas de aproximación, con la seguridad de los aterrizajes es un compromiso específico", ha afirmado.

En materia sanitaria, ha reclamado una mejora de los recursos de los dos hospitales de Ceuta y Melilla, cuya gestión corresponde al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa). Ha puesto como ejemplos la situación de la sala de hemodinámica y del robot quirúrgico Da Vinci del Hospital Universitario de Melilla. "No tiene ningún sentido que haya una sala de hemodinámica sin cardiólogos intervencionistas", ha afirmado, antes de cuestionar que exista un robot quirúrgico sin profesionales que puedan utilizarlo.

CINCO COMPROMISOS PARA CEUTA Y MELILLA

En la segunda parte de su intervención, Feijóo ha concretado varios compromisos vinculados a la defensa de la españolidad y la presencia del Estado en las dos ciudades autónomas.

El primero ha sido la integridad territorial, que ha definido como una responsabilidad irrenunciable del presidente del Gobierno. "No se puede negociar la integridad territorial de un país, no se puede subarrendar la soberanía nacional al país vecino", ha proclamado.

En este contexto, ha asegurado que, si los españoles le dan su confianza, mantendrá con Marruecos una relación basada en el respeto y ha afirmado que no estará subordinado "a nadie ni a nada". El segundo compromiso es la transparencia en política exterior. Feijóo ha defendido que las decisiones que afecten a la política exterior y los tratados internacionales deben pasar por las Cortes Generales y ha rechazado la adopción de acuerdos que, según sus palabras, puedan comprometer la política exterior española de forma clandestina.

El tercer eje es la presencia del Estado y la seguridad de las fronteras. En este punto, ha anunciado un plan de seguridad específico para Ceuta y Melilla, con mayor presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas, así como medidas para garantizar el control fronterizo.

También ha defendido la existencia de "fronteras físicas que garanticen el control" y ha asegurado que habrá una respuesta ante cualquier amenaza a la soberanía española. "Una frontera segura no es una frontera hostil, es una frontera seria que se reconoce y que se respeta por los dos países que la comparten", ha manifestado.

El cuarto eje de su intervención se ha centrado en la dimensión europea de Ceuta y Melilla. Feijóo ha destacado la reciente resolución del Parlamento Europeo sobre ambas ciudades y la ha definido como "el documento europeo más importante que ha obtenido Ceuta y Melilla desde que existe la Unión".

El líder del PP ha reivindicado que su formación haya conseguido, según sus palabras, una mayoría amplia en la Eurocámara para trasladar el mensaje de que "Berlín, Viena, Madrid, Ceuta y Melilla son europeas". En este punto, ha criticado la actuación del Gobierno central y ha defendido que España debe trasladar a las instituciones europeas la situación de las ciudades autónomas para conseguir un respaldo claro de la Unión Europea.

En quinto lugar, Feijóo ha vinculado además esta cuestión con la crisis migratoria registrada en Ceuta y ha sostenido que lo ocurrido no debe abordarse únicamente como un problema migratorio, sino como un desafío relacionado con la seguridad y la integridad territorial. "Lo que está viendo es un reto a la estructura del Estado español, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas", ha afirmado.

El presidente del PP ha concluido reiterando que su plan para Ceuta y Melilla, elaborado durante los últimos meses "en colaboración con las ciudades", será presentado como uno de los compromisos de su formación ante las próximas elecciones generales.