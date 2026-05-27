La Fiesta del Sacrificio se celebra en Ceuta con un rezo colectivo y la matanza de 4.600 corderos

Archivo - Imagen de archivo en Ceuta de un cordero en uno de los mataderos durante el Eid al-Adha, la Pascua del Cordero - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad musulmana de Ceuta celebra este miércoles la Fiesta del Sacrificio, el Eid al-Adha, en una jornada de festivo local que ha comenzado a las 9,00 horas con un rezo colectivo que ha congregado a más de mil personas y que han continuado la celebración en sus hogares con la tradicional matanza del cordero.

La Ciudad Autónoma estima que este año se ha duplicado el trabajo en los mataderos móviles habilitados por el Ejecutivo local para el sacrificio de las reses. En total, se ha autorizado la matanza de 4.612 cabezas de ganado.

"Hay que preservar eso tan bonito, que es la convivencia y la unión", ha afirmado la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina, durante la comparecencia ofrecida este miércoles en la visita a uno de los ocho mataderos habilitados por la Ciudad.

El Gobierno autonómico pone a disposición de la comunidad musulmana ocho puntos portátiles donde se practica el sacrificio del cordero acorde con las medidas higiénico-sanitarias. Este año han incorporado dos nuevos con respecto a años anteriores.

Benzina ha puesto en valor a los veterinarios, matarifes, administrativos y jurídicos de la Consejería que han trabajado "a destajo" para que la jornada se sucediera "en perfectas condiciones".

El Eid Eid al-Adha ha arrancado en la explanada de Loma Colmenar, a pocos minutos de la frontera con Marruecos, a primera hora del día. Miles de musulmanes se han congregado allí para celebrar la Musal-la, el rezo colectivo.

Hasta la zona se ha desplazado el presidente de la Comisión Islámica en Ceuta, Laarbi Maateis, quien ha subrayado que se trata de "una de las festividades más importantes del islam en Ceuta".

También ha acudido el delegado de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), Hamido Mohamed, quien ha agradecido el trabajo desempeñado para la organización del dispositivo y ha puesto en valor el "esfuerzo" del Gobierno local, que lleva prácticamente dos décadas apoyando la coordinación del acto.

Mohamed ha subrayado además que, pese a la movilidad de parte de la población hacia Marruecos en esta fecha, la asistencia ha sido numerosa: "Es normal que en todas las Fiestas del Sacrificio la gente salga a Marruecos porque tienen lazos familiares. Al final esto es algo individual, cada uno decide dónde pasa las fiestas, aun así, creo que ha venido mucha gente".

Laarbi Maateis ha agradecido también la colaboración de la Ciudad Autónoma, la Delegación del Gobierno y las distintas áreas implicadas en la organización del dispositivo, así como el trabajo de quienes han participado en la preparación del acto.