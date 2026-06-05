La frontera de Ceuta con Marruecos distinguirá entre europeos y no comunitarios para ganar agilidad

Archivo - Vista de la frontera entre España y Marruecos, a 16 de agosto de 2025, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha anunciado este viernes que a partir del próximo lunes se ha puesto en marcha un nuevo sistema de organización en la frontera con Marruecos que separará a ciudadanos europeos y no comunitarios con el objetivo de agilizar el tránsito en ambos sentidos.

El anuncio lo ha realizado durante su visita a la Feria del Libro, después de haber estado por la mañana en el paso fronterizo de El Tarajal, cuyo funcionamiento ha sido uno de los principales asuntos abordados durante la ronda de reuniones que ha mantenido con altos cargos del Ejecutivo central esta semana en Madrid.

Entre esos encuentros, el socialista conversó con la directora general de la Guardia Civil, María Mercedes González Fernández, y con el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, con quienes abordó la mejora del funcionamiento fronterizo.

El delegado ha detallado que el nuevo sistema de separación entre comunitarios y no comunitarios requerirá de la incorporación de auxiliares en la entrada y la salida de peatones, encargados de organizar las colas y diferenciar los flujos de tránsito, una fórmula que ha comparado con la que se utiliza en los aeropuertos.

"Buscamos ganar fluidez sin comprometer, por supuesto, la seguridad. Vamos a contar con auxiliares, tanto en la entrada como en la salida de peatones, que puedan separar, como se hace en los aeropuertos, a los ciudadanos comunitarios y no comunitarios, porque son los ciudadanos que tienen comisados y los que tienen un trámite más largo, un trámite policial y de frontera más largo", ha explicado.

El responsable gubernamental ha avanzado que en breve se incorporará un nuevo verificador de salida que permitirá agilizar el control tanto de peatones como de vehículos en el paso fronterizo. Triano ha indicado que en el acceso peatonal a Ceuta se ha procedido a la retirada de dos vallas con el objetivo de ampliar el espacio disponible para las colas, una medida que ha permitido reorganizar el flujo de personas. La planificación ha incluido también la instalación progresiva de bancos y zonas de descanso para mejorar la espera de los usuarios en un entorno que ha generado controversia en las últimas semanas debido a los tiempos de tránsito.

Triano ha señalado que en las conversaciones mantenidas esta semana en Madrid también se ha estudiado la posibilidad de reforzar determinados efectivos de cara a la Operación Paso del Estrecho, que ha comenzado a prepararse para el próximo 15 de junio, con el fin de mejorar la capacidad operativa en los momentos de mayor afluencia.

LAS REUNIONES

Durante esta semana, Pérez Triano ha mantenido encuentros con el director general de Política Exterior y Seguridad, Alberto José Ucelay Urech, así como con la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez Páez, y con el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López.

También ha mantenido una reunión con la presidenta de Casa 47, Leire Iglesias Santiago, donde se ha tratado el futuro del parque público de vivienda y el impulso de nuevas promociones de alquiler asequible. Triano ha destacado como prioridad el desbloqueo de la licitación de las 90 viviendas previstas en Loma Colmenar, un proyecto que ha considerado clave para el desarrollo del parque residencial público en la ciudad. "Existe un proyecto muy importante de apuesta por hogares asequibles", según ha apuntado.

"Nos decían que era inminente que pasara al Consejo de Ministros. Primero tenía que pasar por el Consejo Rector de Casa 47, pero se estaba trabajando en ello", ha añadido, antes de resumir el objetivo de estas gestiones en una frase: "Lo que hemos intentado específicamente es desbloquear este futuro concurso y poder contar cuanto antes con la licitación y el inicio de la construcción".