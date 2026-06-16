La frontera de Melilla con Marruecos ya cuenta con un nuevo servicio sanitario para atender a los viajeros

La delegada del Gobierno en la ciudad española del Norte de África, Sabrina Moh, en la inauguración del nuevo centro. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MELILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La frontera de Melilla con Marruecos cuenta desde este martes con un nuevo servicio sanitario para atender a los viajeros, con personal de enfermería y Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), según ha anunciado la delegada del Gobierno en la ciudad española del Norte de África, Sabrina Moh.

Tras dar la bienvenida al personal, Sabrina Moh ha detallado que en esta primera fase se incorporan una profesional de enfermería y cuatro TCAE, que ya han comenzado a desarrollar su labor en las instalaciones habilitadas en la frontera.

La delegada del Gobierno ha destacado que con esta incorporación "se materializa una de las principales novedades" anunciadas para la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026. "Damos un paso más para ofrecer una atención más cercana, humana y adaptada a las necesidades de las personas que transitan por nuestra frontera. Se trata de una mejora importante que nos permitirá reforzar la atención en un punto especialmente sensible durante estos meses", ha señalado.

Según ha explicado, el nuevo recurso tendrá carácter complementario a los servicios sanitarios ordinarios que ya prestan el Ingesa y el Centro Coordinador de Urgencias 061, permitiendo realizar una primera valoración sanitaria y facilitando una respuesta más ágil y coordinada ante cualquier incidencia.

Además del personal sanitario, "el dispositivo contará progresivamente con trabajadores sociales e integradores sociales que desarrollarán labores de orientación, información y acompañamiento a los viajeros".

Moh ha manifestado que la experiencia acumulada durante las distintas ediciones de la OPE "ha puesto de manifiesto que una parte importante de las incidencias sanitarias se producen en el entorno fronterizo, especialmente durante episodios de altas temperaturas, tiempos prolongados de espera o elevada concentración de personas y vehículos".

Por ello, ha resaltado que este nuevo servicio permitirá acercar la atención a quienes la necesiten y mejorar la coordinación entre todos los organismos que intervienen diariamente en la frontera.

Durante el encuentro, Moh ha agradecido la implicación de todos los organismos participantes y ha puesto en valor el trabajo coordinado desarrollado durante los últimos meses para hacer posible la puesta en marcha del dispositivo.

"Este proyecto demuestra que cuando las administraciones y los servicios públicos trabajan de forma coordinada se pueden impulsar mejoras reales que repercuten directamente en la atención que reciben las personas", ha afirmado.

El nuevo servicio permanecerá operativo durante toda la OPE y continuará prestando servicio, inicialmente, hasta diciembre de 2026, periodo durante el cual se evaluará su funcionamiento y utilidad con el objetivo de seguir mejorando la atención que se presta en la frontera de Beni-Enzar.