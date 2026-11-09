Gamarra promete que un Gobierno de Feijóo asumirá directamente la defensa de las fronteras de Melilla y Ceuta

Cuca Gamarra ante la valla de Melilla el presidente de la Ciudad y parlamentarios ancionales - PP MELILLA

MELILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha asegurado este lunes en Melilla que, si Alberto Núñez Feijóo llega a la Presidencia del Gobierno tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, el Ejecutivo del PP asumirá directamente la defensa y protección de las fronteras españolas. "Nos vamos a hacer cargo nosotros de la defensa y de la protección de nuestras fronteras, porque un Gobierno que no cumple con esa obligación no es tal", ha afirmado, con el fin de evitar una dependencia de un tercer país, en este caso Marruecos.

Gamarra ha realizado estas declaraciones ante la valla fronteriza que separa Melilla de Marruecos, donde ha denunciado que la Delegación del Gobierno "haya invitado a abandonar el puesto fronterizo" a una delegación de parlamentarios nacionales, encabezada por ella misma, y representantes de los melillenses que se había desplazado hasta allí.

La dirigente popular ha calificado este episodio como una muestra de las "últimas coletadas" del Gobierno de Pedro Sánchez y ha criticado lo que considera una doble actitud del PSOE. "La buena cara del sanchismo no existe. El sanchismo siempre es igual", ha manifestado, al tiempo que ha reprochado al Ministerio del Interior que dedique "más esfuerzos a apartar a la oposición de la frontera que a garantizar su protección".

Durante su intervención, Gamarra ha situado las elecciones del 29 de noviembre como una oportunidad para impulsar el cambio político que, a su juicio, necesita España. Una transformación que ha vinculado directamente con la defensa de la integridad territorial, especialmente después de la crisis fronteriza vivida en Ceuta el pasado verano. "Una reconstrucción nacional que pasa por la defensa de la integridad de todo el territorio español, que debería ser indiscutible, pero que hoy hay que reafirmar", ha señalado.

La vicesecretaria del PP ha agradecido expresamente la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas desplegadas en Melilla, a quienes ha reconocido "su papel en la defensa no solo de los melillenses, sino del conjunto de los españoles".

Gamarra ha detallado algunas de las medidas que el Partido Popular pretende impulsar si llega al Gobierno, entre ellas "una reforma legislativa" que permita reforzar el control fronterizo y actuar también en las fronteras marítimas, después de la sentencia del Tribunal Supremo sobre esta materia que impide las llamadas "devoluciones en caliente" a quienes llegando por mar si no existe una barrera física que lo prohíba.

Asimismo, ha anunciado que el PP defenderá que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla sean consideradas "íntegramente territorio frontera de España y de Europa". Esta consideración permitiría, según ha explicado, "disponer de un marco de actuación que abarque la totalidad de ambas ciudades". La propuesta incluye también reformas en materia de asilo y retorno, así como un refuerzo de los recursos humanos y materiales destinados a la vigilancia y protección fronteriza. En este sentido, ha prometido cubrir las plazas vacantes, incrementar las plantillas y crear unidades específicas y especializadas en el control de las fronteras.

La dirigente popular ha insistido en que los agentes "deben contar con protección y reconocimiento profesional". Entre sus compromisos ha citado la equiparación salarial, la actualización de las dietas y el reconocimiento de los cuerpos policiales como profesiones de riesgo, con las consecuencias que ello tendría para el acceso a la jubilación anticipada. "Vamos a proteger a quienes nos protegen", ha resumido Gamarra, quien ha asegurado que, con un Ejecutivo de Feijóo, "en Melilla va a haber más Estado, como en Ceuta va a haber más Estado".

UN PLAN DE 650 MILLONES PARA CEUTA Y MELILLA

La representante del PP ha anunciado también que el programa electoral de Alberto Núñez Feijóo incorporará un plan de reactivación económica para Ceuta y Melilla correspondiente al periodo 2027-2032, dotado con 650 millones de euros.

Según ha explicado, esta iniciativa irá acompañada de un marco legislativo destinado a fortalecer ambas ciudades autónomas y favorecer su desarrollo económico "con el objetivo de convertirlas en territorios prósperos en los que los jóvenes encuentren oportunidades de futuro y sus habitantes puedan vivir con tranquilidad".

Gamarra ha defendido que ambas ciudades "deben contar con todos los recursos del Estado para garantizar su seguridad y su condición de territorios españoles y europeos".

Preguntada por cómo habría actuado un Gobierno del PP ante una nueva crisis como la registrada el pasado verano, Gamarra ha respondido que "la prioridad habría sido garantizar el control, la autoridad y la confianza de los ciudadanos en las fuerzas de seguridad y en las Fuerzas Armadas".

Ha sostenido que la información y las alertas sobre aquella situación existían y que el problema estuvo en la falta de actuación del Ejecutivo. "La inteligencia no falló, la inteligencia estaba ahí. Lo que falló fue el Gobierno", ha afirmado.

En este contexto, ha acusado a Pedro Sánchez de "haber delegado en Marruecos la protección de la frontera española" y ha criticado que el presidente del Gobierno "se marchara de vacaciones durante la crisis". A su juicio, el jefe del Ejecutivo debería haber permanecido al frente de la respuesta institucional.

Por último, ha recalcado que los ciudadanos de Melilla y Ceuta "todavía no han recuperado plenamente la normalidad" y que necesitan un Gobierno "que les garantice seguridad y tranquilidad".