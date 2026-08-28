Gavira: Andalucía se habría opuesto a la ayuda de 25 millones a Ceuta para menores migrantes si hubiera dependido de Vox

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira atiende a los medios antes de su visita a la sede judicial de Montilla tras finalizar las obras de reforma. A 28 de ag - Francisco J. Olmo - Europa Press

MONTILLA (CÓRDOBA), 28 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha señalado este viernes que el Gobierno andaluz se habría opuesto al crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de la infancia migrante en Ceuta que se aprobó este pasado jueves en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia si la competencia al respecto de esta cuestión la tuviera Vox en el Ejecutivo andaluz.

Así lo ha indicado el también líder de Vox en Andalucía en una atención a medios durante una visita a la sede judicial de Montilla (Córdoba) tras la finalización de las obras de reforma que se han realizado en ella, y a preguntas de los periodistas después de que el Gobierno y las comunidades autónomas aprobasen este pasado jueves, con el voto a favor de Andalucía en la referida Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, el citado crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de la infancia migrante en Ceuta.

A dicha reunión no acudieron representantes de los gobiernos de Aragón, Extremadura y Castilla y León, que el PP comparte con Vox, partido que en dichas comunidades sí cuenta con competencias al respecto de este asunto de los menores, a diferencia de lo que ocurre en Andalucía, donde ambas formaciones son también socios de gobierno en esta legislatura.

Así lo ha venido a señalar Manuel Gavira este viernes cuando, en respuesta a preguntas de los periodistas sobre dicha ayuda de 25 millones de euros, ha comentado que "si este humilde consejero --en referencia a él mismo-- tuviese esa competencia, hubiese votado igual" que sus "compañeros en Aragón, en Extremadura y en Castilla y León".

De este modo, ha agregado que "la competencia" sobre esta cuestión "la tiene el Partido Popular" en el Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Servicios Sociales que dirige Loles López, tras lo que ha incidido en subrayar que "si la competencia la hubiese tenido" su consejería, desde la Junta se habrían "opuesto" a dicho acuerdo.

Manuel Gavira ha aseverado al respecto que "todo lo que no sea que vuelvan por donde han venido" los migrantes que accedieron de forma masiva a Ceuta a finales del pasado mes de julio, "sean menores o mayores de edad", supone "avalar, amparar y promover la próxima invasión".

"Esa es nuestra posición, y lo hemos dejado claro en estas comunidades donde tenemos esta competencia", ha enfatizado el dirigente de Vox, antes de remachar que "si en Andalucía" hubieran tenido dicha competencia habrían "actuado exactamente igual" que los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

TRASLADO DE PRESOS DESDE CEUTA A ALGECIRAS

También a preguntas de los periodistas, el vicepresidente segundo de la Junta ha considerado "una vergüenza" la decisión del Ministerio del Interior de ordenar el traslado de 22 presos que se encuentran en Ceuta para derivarlos al centro penitenciario de Algeciras (Cádiz).

"Lo que está haciendo (Pedro) Sánchez es una vergüenza", ha comentado Manuel Gavira al ser preguntado por este asunto, y antes de acusar al presidente del Gobierno de querer "utilizar el sistema penitenciario español para trasladar a esos delincuentes a las cárceles españolas".

El vicepresidente y consejero andaluz de Justicia ha abogado por que dichos presos que estén "en las cárceles españolas de Ceuta vuelvan a las cárceles de Marruecos". "Eso es lo que hay que hacer", y "lo que no podemos hacer es utilizar el sistema penitenciario para trasladar el problema a la península", ha zanjado Manuel Gavira.