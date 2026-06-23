El Gobierno de Ceuta paraliza el proceso selectivo para una empresa municipal tras las denuncias de "enchufismo"

Archivo - Vista exterior de día del Palacio de la Asamblea de Ceuta - EUROPA PRESS - Archivo

CEUTA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ceuta ha decidido paralizar el proceso selectivo convocado por la empresa municipal Obimasa para cubrir tres plazas de experto forestal tras la polémica generada por las denuncias de supuesto "enchufismo" y las críticas formuladas por distintos partidos de la oposición al conocerse que los tres aspirantes que obtuvieron la máxima puntuación en la prueba teórica mantienen vínculos familiares con trabajadores de la sociedad pública.

La decisión ha sido anunciada este martes por el portavoz del Ejecutivo ceutí y presidente del Consejo de Administración de Obimasa, Alejandro Ramírez, quien ha confirmado que el procedimiento quedará suspendido antes de continuar con las siguientes fases previstas hasta que se revisen las circunstancias que han rodeado el examen y se esclarezcan todas las cuestiones planteadas.

La medida llega después de varios días de controversia política y mediática tras trascender que los tres candidatos mejor clasificados en la prueba teórica, todos ellos con la máxima calificación posible, son familiares de empleados de la empresa municipal.

La situación ha provocado denuncias públicas de sindicatos y de formaciones políticas como PSOE y el grupo localista Ceuta Ya!, que han reclamado explicaciones y exigido la paralización inmediata del proceso. Ambos han amenazado con elevar el asunto a la Justicia.

Ramírez ha reconocido que los resultados obtenidos por algunos aspirantes "llaman la atención" y ha explicado que el Gobierno local ha optado por detener temporalmente la convocatoria mientras se recopila toda la información necesaria y se atienden las solicitudes de documentación formuladas por los grupos políticos de la Asamblea.

Según ha detallado, el procedimiento selectivo está delegado en un tribunal constituido conforme a las bases de la convocatoria, presidido por el gerente de Obimasa e integrado por trabajadores de la propia empresa. Dicho órgano es responsable tanto de la elaboración de las pruebas como de la supervisión de todo el proceso.

La prueba cuestionada consistió en un examen tipo test de 60 preguntas con cuatro respuestas posibles, elaborado por el propio tribunal el día anterior a su celebración. El portavoz ha indicado que se revisarán aspectos como la preparación del examen, su custodia y el desarrollo de la convocatoria para aclarar cualquier duda surgida tras la publicación de las calificaciones.

El proceso queda suspendido antes de la realización de las dos fases restantes: una prueba práctica y la valoración de méritos, experiencia y formación. Ninguna de ellas se celebrará hasta que concluyan las comprobaciones y se emitan los informes correspondientes.

LAS REACCIONES DE LA OPOSICIÓN

El PSOE de Ceuta se ha pronunciado para afirmar que, de confirmarse los hechos denunciados, existirían indicios de presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Los socialistas han advertido de que, si el Gobierno no facilita toda la documentación requerida, incluyendo el expediente completo y las plantillas de corrección, trasladarán el caso a la Fiscalía.

"Porque en Ceuta, las oposiciones públicas no pueden ser un asunto de familia", ha señalado por medio de una nota de prensa la secretaria de Transición Justa del PSOE ceutí, Kauzar Laasri.

Por su parte, el partido localista Ceuta Ya! ha solicitado formalmente la suspensión cautelar del procedimiento. El líder de la formación localista, Mohamed Mustafa, ha calificado la situación de "escandalosa" y ha defendido que "la oposición debe quedar paralizada hasta que los hechos sean esclarecidos".

El diputado autonomista ha advertido igualmente de que, en caso de no haberse detenido el proceso, su grupo impulsará acciones legales. "Tomaremos las medidas legales oportunas", ha trasladado trasladado en un escrito registrado ante la Presidencia del Consejo de Administración de Obimasa.

Mustafa ha recordado por medio de un comunicado que, durante el último Debate sobre el Estado de la Ciudad, ha denunciado públicamente lo que considera prácticas de "enchufismo en la administración pública".