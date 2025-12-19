El Gobierno de Ceuta (PP) saca adelante sus presupuestos gracias a los diputados no adscritos

Archivo - Vista exterior de día del Palacio de la Asamblea de Ceuta - EUROPA PRESS - Archivo

CEUTA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Ceuta ha dado luz verde a sus presupuestos para 2026 este viernes gracias al apoyo de los cuatro diputados no adscritos, tres ex socialistas y una que pertenecía a Vox. Las cuentas han salido adelante pese a los votos en contra de todos los partidos de la oposición: el PSOE, Vox, MDyC y Ceuta Ya!

Los presupuestos han sido defendidos en la sesión plenaria celebrada este viernes por la consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kissy Chandiramani, como los de "la confianza, el crecimiento y la convivencia".

Las cuentas están dotadas con 423,9 millones de euros, un 1,68% más que en 2025 (416,9). Se han añadido un gran número de alegaciones, en su mayoría las presentadas por el Partido Popular.

Durante su intervención, Chandiramani ha explicado que las enmiendas incorporadas refuerzan el carácter social y estratégico de las cuentas. La consejera ha subrayado que estas modificaciones impulsan un aumento del gasto social y educativo mediante nuevas subvenciones y refuerzos financieros.

Las cuantías más generosas de las enmiendas son las destinadas a la UNED, de 100.000 euros, y a la Universidad de Granada para proyectos de investigación, con 40.000 euros.

También se han incrementado las inversiones deportivas, con incrementos individualizados para clubes, federaciones y entidades vinculadas a la competición federada y nacional, con cuantías que oscilan entre 5.000 y 39.500 euros por entidad.

Las enmiendas también contemplan un incremento del gasto en personal, cifrado en 917.832,69 euros, así como partidas destinadas a transformación digital y administración electrónica (+340.000 euros), publicidad institucional (+500.000 euros) e intereses bancarios (+324.808,33 euros).

"Las enmiendas modifican de forma muy significativa el presupuesto inicial, lo mejora y lo hace más social, más cercano y más orientado al futuro", ha señalado la consejera. "Todas las cifras incorporadas responden a necesidades reales: más apoyo a familias, más recursos para educación y cultura, más apuesta por el deporte, más inversión en innovación y más mejora de las barriadas", ha continuado

Desde la oposición, las críticas han sido unánimes. Vox, PSOE, MDyC y Ceuta Ya! han rechazado el proyecto por considerar que responde a un modelo "agotado" y "continuista". El respaldo de los no adscritos ha permitido al Ejecutivo sacar adelante las cuentas.