El Gobierno destina 100 millones a renovar las infraestructuras de seguridad en Ceuta y Melilla

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, en Melilla este miércoles - GOBIERNO

MELILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha anunciado este miércoles la "renovación integral" de las infraestructuras de seguridad en Ceuta y Melilla, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado una inversión de 100 millones de euros destinada a la construcción y reforma de instalaciones policiales en ambas ciudades autónomas.

El plan contempla actuaciones en las sedes de las jefaturas superiores de la Policía Nacional y de las comandancias de la Guardia Civil. Según ha señalado Calvo, se trata de "obras muy esperadas" y de "gran envergadura" que permitirán mejorar tanto las condiciones de trabajo de los agentes como la atención a la ciudadanía.

El anuncio se ha producido tras la reunión mantenida en la Delegación del Gobierno en Melilla con la delegada, Sabrina Moh, y los responsables de las fuerzas de seguridad: el comisario principal de la Policía Nacional Juan de Dios Piedra y el coronel de la Guardia Civil Jesús Rueda.

En el caso de Melilla, la inversión permitirá la rehabilitación integral de la Jefatura Superior de Policía y la reforma de la Comandancia de la Guardia Civil. Por su parte, en Ceuta está prevista la construcción de dos nuevos edificios que albergarán las sedes de ambos cuerpos. "Es pronto para avanzar más detalles, pero los proyectos serán una realidad lo antes posible", ha afirmado la secretaria de Estado.

Durante el encuentro también se abordaron actuaciones para reforzar el perímetro fronterizo de Melilla, especialmente en el antiguo paso del Barrio Chino. Estas intervenciones incluirán la mejora de los denominados "peines invertidos" para dificultar la superación de las barreras, con una inversión superior a 1,5 millones de euros. Las obras comenzarán en 2026 y se desarrollarán durante los dos años siguientes.

Calvo ha subrayado que esta inversión en infraestructuras complementa el esfuerzo realizado en los últimos siete años en materia de recursos humanos, que ha permitido alcanzar el "máximo histórico" de efectivos en España. En Melilla, actualmente operan 1.260 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, lo que supone un incremento del 10 % respecto a 2019.

Tras la reunión, la secretaria de Estado visitó las instalaciones de la Jefatura Superior y la Comandancia, y asistió en el puerto de Melilla a una demostración del Grupo de Natación, Intervención y Rescate (NIR) de la Guardia Civil. Por la tarde, tiene previsto desplazarse al puesto fronterizo de Beni-Enzar para comprobar el funcionamiento del sistema Entry Exit System, cuya entrada en vigor plena está prevista para el próximo 10 de abril.