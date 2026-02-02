El Gobierno local de Melilla acusa al central de "inacción" ante el desarrollo de Marruecos y el futuro puerto de Nador

Fadela Mohatar, portavoz del Gobierno de Melilla (PP) - GOBIERNO LOCAL DE MELILLA

MELILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Melilla, Fadela Mohatar (PP), ha criticado la falta de actuación del Gobierno de Pedro Sánchez frente al desarrollo de Marruecos, especialmente ante la próxima inauguración de un nuevo puesto fronterizo en Nador y el avance del futuro puerto comercial en esa zona.

Fadela Mohatar ha considerado "inexplicable" que el Ejecutivo central, a su juicio, "no mueva un dedo" para defender los intereses de Melilla, reclamando una apertura "real y efectiva" de la aduana comercial y que se permita el paso de mercancías desde la ciudad autónoma hacia territorio marroquí.

La portavoz del Ejecutivo que preside Juan José Imbroda ha reprochado al Gobierno de la Nación que "no haya hecho nada" por restaurar la aduana comercial ni haya elevado protestas en foros internacionales por lo que ha calificado como una aplicación "infame" del régimen comercial que afecta a Melilla. En este contexto, ha advertido de "las consecuencias negativas" que puede tener la inminente inauguración del puerto de Nador "si no se adoptan medidas para compensar a la ciudad".

Asimismo, la también vicepresidenta 2ª de Melilla y consejera de Cultura ha subrayado que "el PSOE eliminó una inversión prevista de 300 millones de euros destinada a la ampliación del puerto comercial de Melilla y a la construcción de una planta de gas licuado", y ha denunciado el "incumplimiento total" del anunciado Plan Estratégico para la ciudad.

En relación con este plan, la portavoz ha lamentado que no se haya desarrollado la proyectada planta de gasificación en el puerto comercial, una infraestructura que, según ha señalado, "permitiría reducir entre un 90% y un 95% las emisiones contaminantes de la actual central de Endesa, ubicada en pleno centro urbano". Además, ha subrayado que "este proyecto habría generado empleo, inversión y una mejora medioambiental significativa".

Fadela Mohatar ha hecho estas declaraciones en un momento en el que el Gobierno central ha anunciado una próxima visita a Melilla para evaluar el grado de cumplimiento del Plan Estratégico, un balance que, según la portavoz, debería calificarse más bien de "incumplimiento".