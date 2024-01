El Gobierno de Melilla lleva a la Fiscalía contratos del anterior Ejecutivo por presuntas irregularidades

MELILLA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El actual consejero de Hacienda de Melilla, Daniel Conesa (PP), ha anunciado que su área remitirá a la Fiscalía contratos del anterior Gobierno de Melilla desde 2019 a 2023 formado por PSOE, CPM y Grupo Mixto por "presuntas irregularidades" cometidas en los mismos. La anterior titular de Hacienda, Dunia Almansouri (CPM), ha asegurado por su parte "la legalidad" de dichos contratos y considera que el PP quiere "desviar la atención" por el retraso en la aprobación de los presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla de 2024.

En declaraciones a los periodistas, el popular Daniel Conesa ha asegurado que "hemos enviado un informe detallado (de los contratos) y se hará la comunicación pertinente a los servicios jurídicos porque no tenemos más remedio".

"Si creemos que se han podido cometer irregularidades, no nos corresponde a nosotros juzgarlas, pero hay que dar traslado de esta intuición o convencimiento que tenemos nosotros" ha indicado el consejero de Hacienda.

Conesa ha recalcado que "cualquier ciudadano tiene que denunciar cuando cree que se ha podido cometer un ilícito penal" y así ha comunicado que lo harán enviando distintos contratos realizados por el anterior Ejecutivo, como por ejemplo el de la contratación del cantante Morad. "Se han dado situaciones anómalas, como la realización de catorce o quince contratos menores para un único concierto" ha explicado

"Si una empresa privada trae un concierto a Melilla y le pagamos los teloneros, el sonido, la vigilancia, el catering, la asistencia sanitaria, entonces, ¿qué clase de iniciativa privada es esa? Así se convierte en organizador conciertos cualesquiera ¿No?" ha apuntado el consejero.

Sin embargo, su antecesora en el cargo, Dunia Almansouri (CPM), ha negado cualquier tipo de irregularidades en los contratos realizados durante su etapa como consejera de Hacienda y considera que todo obedece a una estrategia del PP para atacar al anterior Gobierno de Melilla y no hablar de los presupuestos de 2024, que aún no han sido aprobados.

"Si ese contrato del concierto de Morat hubiera estado mal tramitado, ya hubiera saltado por algún sitio. ¿No? Ya el interventor de la ciudad no lo hubiera aprobado y no se hubiera firmado absolutamente nada" ha indicado.

En este sentido, la actual diputada de la oposición ha subrayado que en su etapa de consejera "todos los contratos iban con sus informes de legalidad y el gasto correspondiente aprobado".

A su juicio, considera desde el PP "quieren vivir del discurso, quieren vivir de cuestiones que realmente no son importantes ni relevantes", para no hablar de los presupuestos de Melilla del año 2024 "que aún no han sido aprobados".