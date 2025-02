El Gobierno de Melilla (PP) tacha de "tomadura de pelo" lo que está sucediendo con la aduana comercial con Marruecos

MELILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Melilla (PP) ha solicitado al Ejecutivo Central que "deje de tomar el pelo a los melillenses" en relación con la situación de la aduana comercial, cerrada unilateralmente por las autoridades marroquíes el 1 de agosto de 2018, hace seis años y medio.

Esta declaración se produce tras el paso este martes de un segundo camión por la frontera de Melilla y uno por Ceuta desde abril de 2022, fecha en la que España acordó con Marruecos la apertura de las aduanas de las dos ciudades autónomas tras el giro histórico del presidente del Gobierno Pedro Sánchez sobre la tradicional postural de España sobre la soberanía del Sáhara Occidental.

A pregunta de los periodistas, el vicepresidente primero y consejero de Economía, Comercio, Innovación Tecnológica, Turismo y Fomento, Miguel Marín, ha manifestado que "me parece de verdad sonrojante y vergonzoso" que el Gobierno de la Nación califique como "éxito" el segundo pase de una furgoneta por la aduana. "Pedimos que no nos tome más el pelo", ha añadido.

Marín ha instado al Gobierno español a solicitar a Marruecos que "no se ponga impedimento a determinados productos", sugiriendo que "sea el propio mercado el que determine qué productos van a pasar y qué productos no". Así, ha enfatizado que "la oferta y la demanda es quien debe decidir qué productos entran y cuáles no".

El titular de Economía ha señalado que "más importante que la apertura de la aduana comercial es aún que Marruecos respete el régimen de viajeros". Esto permitiría que los viandantes y vehículos que crucen desde la ciudad española a territorio marroquí puedan llevar sus compras, como ocurre en sentido contrario.

El número dos del Ejecutivo de Melilla ha declarado que este régimen de viajeros "es igual o más importante que la aduana comercial si cabe, por lo que afecta al tejido económico de la ciudad, que se respete el tránsito de mercancía con el régimen de viajeros". En este sentido, ha asegurado que desde que se reabrió la frontera en mayo de 2022 tras la crisis de la Covid-19 "desde Melilla hacia Marruecos no se permite que pase nada, ni botellas de agua, ni un yogur, ni unos zapatos".

EMPRESARIOS

Por su parte, fuentes empresariales han explicado que el retraso en la exportación, desde el pasado 15 de enero de 2025 hasta la segunda de este martes 11 de febrero, "se debió a un problema de adaptación del programa de la aduana marroquí". Con la exportación de esta semana, ha indicado, "se normaliza la situación".

En cuanto a los productos que se podrán pasar, las citadas fuentes han añadido que "son electrodomésticos, electrónica y productos de limpieza". "En principio, son esos artículos porque Marruecos teme un colapso de la frontera entre los viajeros y camiones", han concluido las fuentes empresariales.