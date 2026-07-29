Un grupo de 39 migrantes parte desde Ceuta a otras comunidades autónomas para descongestionar un CETI con 700 residentes

Archivo - Varias personas salen del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, en imagen de archivo, a 24 de febrero de 2026, en Ceuta (España) - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 39 personas, en su mayoría de origen subsahariano, ha abandonado este miércoles el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) para poner rumbo a la Península, donde continuarán su proceso de regularización en otras comunidades autónomas.

Se trata del primer traslado que se realiza desde el inicio de la crisis provocada por las entradas a nado de extranjeros desde Marruecos, que acceden a centenares cada día desde la pasada semana.

La Delegación del Gobierno trata de descongestionar unas instalaciones que ya superan los 700 residentes pese a contar con 512 plazas. A la saturación del interior del centro se suma el caos de sus inmediaciones.

Según fuentes del CETI, son más de 400 las personas que acampan a las puertas del lugar de acogida, donde esperan ingresar tras ser registrados por la Policía Nacional.

El grupo de 39 extranjeros que acaba de abandonar Ceuta está formado en su mayoría por personas de origen subsahariano, de países como Sudán, según han informado los propios migrantes a las puertas de la Estación Marítima. Hasta allí han ido llegando en varios grupos acompañados de personal de Cruz Roja y el CETI.

Los jóvenes han tomado el barco de las 11.30 horas con destino Algeciras. Desde la localidad gaditana serán derivados a otras comunidades autónomas para continuar allí con sus viajes migratorios.