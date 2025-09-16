La Guardia Civil intercepta en Melilla una patera con seis migrantes ocultos y detiene a su patrón

Imagen de la Guardia Civil del momento en el que interceptan a una patera en Melilla el 14 de septiembre - GUARDIA CIVIL

MELILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha interceptado en aguas próximas a Melilla una embarcación con seis inmigrantes ocultos en su interior y ha detenido al patrón de la nave como presunto autor de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular.

Según ha informado este martes un portavoz de la Comandancia melillense, los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado 14 de septiembre en la zona del dique norte, concretamente en Aguadú, cuando el dispositivo de vigilancia de costas y fronteras detectó una embarcación ligera que realizaba maniobras sospechosas y que aparentemente estaba ocupada solo por su patrón.

Ante esta situación, se activó al Servicio Marítimo, que dio el alto al conductor de la patera. Sin embargo, hizo caso omiso a las órdenes de los agentes y llegó a embestir contra la nave oficial del Cuerpo, causando importantes daños materiales. Finalmente, los guardias civiles lograron detener la embarcación y proceder a su inspección.

En el interior hallaron a seis personas adultas de origen magrebí, indocumentadas, que permanecían ocultas en un habitáculo de reducidas dimensiones. Todos ellos se encontraban en buen estado de salud y fueron trasladados conforme a la normativa vigente.

La nave interceptada, que tiene base de estacionamiento en la ciudad, fue trasladada a dependencias oficiales. El patrón quedó detenido como presunto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.