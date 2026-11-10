La Guardia Civil investiga en Melilla a dos mujeres por ciberacoso a una persona con discapacidad en Valencia por TikTok

Agente de la Guardia Civil. Archivo. - GUARDIA CIVIL

MELILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado en Melilla a dos mujeres como presuntas autoras de un delito de ciberacoso contra una persona con discapacidad residente en Valencia, a la que habrían hostigado a través de la red social TikTok mediante la publicación reiterada de fotografías acompañadas de insultos y comentarios despectivos sobre su condición física.

Según ha informado este lunes un portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, la actuación se enmarca en las labores de prevención y persecución de la ciberdelincuencia que desarrolla el Instituto Armado. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la víctima en Valencia.

A partir de las primeras pesquisas, los agentes comprobaron que las investigadas habían difundido de manera reiterada imágenes de la persona afectada en TikTok, acompañándolas de mensajes ofensivos y comentarios humillantes relacionados con su condición física.

El portavoz policial ha destacado que la colaboración entre los Equipos @ de la Guardia Civil de Melilla y Valencia permitió localizar e identificar a estas dos mujeres en la ciudad española del norte de África.

Una vez realizadas las actuaciones correspondientes, las diligencias policiales han sido remitidas al Equipo @ de Valencia, que continúa con la investigación para esclarecer completamente los hechos.

La Guardia Civil ha recordado que el ciberstalking o ciberacoso consiste en el acecho, persecución y hostigamiento reiterado de una persona mediante canales digitales, como redes sociales, aplicaciones de mensajería o correo electrónico. Estas conductas pueden afectar gravemente a la tranquilidad y la seguridad de las víctimas.

En este sentido, la Dirección General de la Guardia Civil ha difundido una serie de recomendaciones para prevenir este tipo de delitos y saber cómo actuar ante situaciones de acoso en Internet. Entre los principales consejos figura solicitar ayuda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando se sufra un hostigamiento continuado, así como conservar todas las pruebas disponibles.

Para ello, recomienda no eliminar mensajes, comentarios, fotografías o vídeos utilizados para acosar a la víctima y guardar capturas de pantalla, enlaces, nombres de usuario y fechas, ya que pueden resultar fundamentales para la investigación.

También aconseja bloquear y denunciar los perfiles responsables a través de las herramientas habilitadas por las propias plataformas digitales, además de configurar adecuadamente las opciones de privacidad para limitar el acceso de terceros a fotografías y datos personales.

Por último, el Instituto Armado recomienda denunciar cuanto antes cualquier situación de riesgo o sospecha de delito cometido a través de Internet. Las denuncias pueden presentarse presencialmente en cualquier puesto de la Guardia Civil o mediante los teléfonos oficiales de asistencia, el 062 y el 112.