La Guardia Civil de Melilla condecora por primera vez a una perra que ha detectado más de 800 kilos de droga

MELILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Melilla ha concedido por primera vez en su historia una Mención de Honor al Mérito Canino a la perra detectora de drogas 'Tara' por haber logrado la detección de más de 800 kilogramos de droga desde que empezó a formar parte de los dispositivos de seguridad que se montan en el puerto en las conexiones por barco con Málaga, Almería y Motril (Granada) y en la frontera terrestre con Marruecos.

Para la Comandancia de Melilla, esta distinción a 'Tara', perteneciente al Servicio Cinológico del Instituto Armado en la ciudad española del norte de África, "es un símbolo del trabajo conjunto entre los guías caninos y sus animales y en un ejemplo del papel esencial que desempeñan en la seguridad ciudadana".

Tal y como ha destacado la institución, la Mención de Honor al Mérito Canino, regulada por la Orden General 721, "reconoce la conducta y desempeño sobresaliente de los perros en activo de la Guardia Civil". Un portavoz de la Comandancia ha explicado que 'Tara', una labradora retriever nacida en noviembre de 2015, "ha desarrollado una trayectoria operativa ejemplar, prestando servicio en Cáceres, Ceuta y actualmente en Melilla".

En este sentido, ha detallado que durante su etapa en la ciudad, "ha participado en siete Operaciones Paso del Estrecho, logrando la detección de más de 800 kilogramos de droga, todos ellos ocultos por redes criminales a las que se enfrentó con adiestramiento, serenidad y eficacia". Además, ha intervenido en cientos de actuaciones positivas, "reforzando la eficacia operativa del Cuerpo y la confianza ciudadana". Para el portavoz policial, "su comportamiento ejemplar y carácter tranquilo la han convertido en un referente dentro del Servicio Cinológico melillense".

La Comandancia ha querido destacar también la labor de su guía, el guardia civil José Luis Ramos Ramos, "por su profesionalidad y dedicación, conformando junto a 'Tara' un tándem perfecto que encarna los valores de entrega, disciplina y compromiso del Instituto Armado", ha resaltado la citada fuente.