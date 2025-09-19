Herido un policía en Melilla mordido por un perro durante una operación antidroga

Mordedura de perro recibida por un agente de la Policía Nacional durante una operación antidroga en Melilla - POLICÍA NACIONAL

MELILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un agente de la Policía Nacional ha resultado herido en Melilla tras ser atacado por un perro pastor belga 'malinois' durante un operativo contra el tráfico de drogas en el barrio del Carmen, que se ha saldado con un detenido al que le constan once arrestos anteriores.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía, la investigación se inició el pasado mes de julio cuando la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) detectó un trasiego inusual de compradores y consumidores en una vivienda de la Plaza de Gerona.

Tras semanas de vigilancia y la incautación de droga en cinco intervenciones previas, solicitaron una orden judicial de entrada y registro. En la operación, los agentes hallaron 17 dosis de cocaína preparadas para la venta al por menor, así como dos balanzas de precisión y material destinado a su manipulación.

El incidente se produjo cuando un perro propiedad del arrestado mordió en la pierna izquierda a uno de los policías participantes, que tuvo que atendido de las lesiones en un centro sanitario de la ciudad. Por su parte, el animal ha sido retirado por la Policía Local y puesto en cuarentena, ya que carecía de las vacunas obligatorias.

El pastor belga 'malinois' no es considerado por ley una raza potencialmente peligrosa, pero su comportamiento depende en gran medida de la experiencia del dueño y de una adecuada canalización de sus necesidades.

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión del detenido por un delito contra la salud pública.