Identificados 29 miembros de un grupo criminal por estafa de más de 75.000 euros en Melilla con SMS bancarios

Un miembro de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial en Melilla - POLICÍA NACIONAL

MELILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha identificado a 29 personas presuntamente implicadas en una estafa que permitió sustraer más de 75.000 euros a un vecino de Melilla mediante una sofisticada modalidad de fraude conocida como smishing, basada en el envío de mensajes SMS que suplantan la identidad de entidades bancarias para engañar a las víctimas.

Según ha informado este lunes la Jefatura Superior de Policía de Melilla, la investigación ha sido desarrollada por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial, tras la denuncia presentada por un ciudadano que recibió un mensaje fraudulento integrado en la misma conversación que utilizaba habitualmente con su entidad bancaria.

Ha explicado que los ciberdelincuentes emplearon una técnica de ingeniería social mediante la cual alertaron falsamente a la víctima de que sus fondos corrían un peligro inminente. Haciéndose pasar por empleados del banco, le indicaron una serie de pasos que derivaron en la entrega de datos sensibles y en la pérdida del control de su banca electrónica.

La citada fuente ha detallado que las pesquisas permitieron comprobar que los autores, sin conocimiento ni consentimiento del perjudicado, llegaron a crear siete cuentas bancarias a su nombre y dos tarjetas electrónicas asociadas.

A través de estas cuentas realizaron múltiples operaciones financieras, principalmente transferencias de fondos hacia otras cuentas, hasta un total de 13 pertenecientes a distintos titulares, además de otros movimientos dirigidos a dificultar el rastreo del dinero.

Asimismo, ha apuntado que los estafadores accedieron a la banca online de la víctima, modificaron las claves de acceso y cambiaron datos personales como el número de teléfono y la dirección de correo electrónico, impidiendo que recibiera avisos o notificaciones de la entidad bancaria.

De este modo lograron sustraer inicialmente 67.072,98 euros mediante operaciones telemáticas. Posteriormente, al conocer que el afectado disponía de más saldo, le convencieron para acudir a un cajero automático y realizar cuatro retiradas de efectivo de 2.000 euros cada una, que después ingresó en cuentas indicadas por los delincuentes. El perjuicio económico total ascendió finalmente a 75.072,98 euros.

El portavoz policial ha indicado que la investigación requirió el análisis de movimientos bancarios correspondientes a 35 cuentas corrientes de cuatro entidades financieras, así como de una empresa de apuestas y casino. Los agentes también examinaron operaciones realizadas con tarjetas físicas y virtuales, además de información relativa a direcciones, correos electrónicos, números de teléfono, procedimientos de apertura de cuentas, domicilios de entrega de productos bancarios y grabaciones de verificación biométrica utilizadas para la apertura de cuentas identificadas como "mulas".

Durante las indagaciones, los agentes lograron relacionar a tres de los investigados con la recepción de fondos procedentes de otras "mulas" implicadas en procedimientos policiales desarrollados por distintas plantillas del país.

La operación ha concluido con la identificación de 29 personas con antecedentes o reseñas policiales, presuntamente integradas en un grupo criminal dedicado a este tipo de fraudes. Los hechos han sido puestos en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 3 de Melilla, que dirige las actuaciones judiciales correspondientes.