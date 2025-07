Imbroda acusa al Gobierno de discriminar a Melilla en la cesión de terrenos militares para viviendas frente a Ceuta

El PP exige la comparecencia de Margarita Robles en el Senado para explicar el "agravio comparativo" y critica el silencio del PSOE melillense

MELILLA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha denunciado lo que considera una "discriminación flagrante" por parte del Gobierno de la Nación hacia Melilla en materia de cesión de terrenos militares, en comparación con el trato recibido por Ceuta. Imbroda ha exigido explicaciones a la ministra de Defensa, Margarita Robles, después de que el Ejecutivo firmara un acuerdo con la Ciudad Autónoma de Ceuta para la entrega no onerosa --es decir, sin contraprestación económica-- de 140.000 metros cuadrados de suelo militar para la construcción de viviendas sociales.

Según ha manifestado este martes en una rueda de prensa el también presidente regional del PP, la superficie cedida a Ceuta representa aproximadamente el 8,5% del total del territorio ceutí, y permitirá un importante impulso al desarrollo urbanístico y a la promoción de vivienda asequible.

Ante este acuerdo, Juan José Imbroda ha reclamado "un trato equitativo para Melilla" y ha reprochado al Gobierno central que no haya planteado ninguna medida similar para la ciudad que preside. "¿Por qué con Melilla no se hace lo propio? ¿Qué pasa con Melilla?", ha preguntado visiblemente molesto.

El dirigente popular ha subrayado que no se opone a que Ceuta reciba esta ayuda, pero no entiende "por qué el PSOE castiga a los melillenses", ni por qué el Ejecutivo central "se empeña en fastidiar" a la ciudad autónoma. "Esto no es contra el PP, es contra Melilla", ha insistido.

Además, ha arremetido contra los socialistas melillenses por, a su juicio, consentir este "agravio comparativo" en silencio. "No sois buenos melillenses, sois malos melillenses", ha llegado a afirmar.

Imbroda ha anunciado que el Partido Popular tiene previsto presentar una moción en el Senado para exigir la comparecencia de Margarita Robles en la Comisión de Defensa, con el objetivo de que explique los motivos que han llevado al Ministerio a no contemplar una actuación similar en Melilla. Imbroda ha recordado que "no es la primera vez que se produce una diferencia de trato entre ambas ciudades autónomas: en el pasado, Ceuta recibió terrenos valorados en 60 millones de euros, frente a los 10 millones que se cedieron a Melilla".

Además, ha criticado que la ministra de Defensa "haya ignorado los escritos" que desde la Administración melillense se le han remitido para reclamar un reparto más justo de los recursos. "A Margarita Robles le importan tres pepinos los melillenses", ha sentenciado.

Desde el Ministerio de Defensa, la ministra Robles ha defendido que el acuerdo con Ceuta responde al compromiso con el desarrollo urbanístico de la ciudad y ha subrayado que "donde están las Fuerzas Armadas trabajando, los convenios se firman, y luego se cumplen". La cesión de los terrenos en Ceuta se enmarca dentro de un plan que contempla el desalojo progresivo de tres acuartelamientos -'Coronel Físcer', 'Teniente Fuentes Pila' y 'Otero'-, cuyos efectivos se concentrarán en la base 'General Pardo de Santayana' en un proceso que concluirá a finales de 2026.

Robles ha defendido que la iniciativa no compromete la operatividad del Ejército de Tierra, sino que "abre muchísimas posibilidades a la ciudad". Asimismo, ha recordado que tanto Ceuta como Melilla cuentan con planes integrales de desarrollo socioeconómico impulsados por el Gobierno central y que este acuerdo constituye "un nuevo hito" dentro de esos planes.

Sin embargo, desde Melilla se insiste en que ese "hito" no se ha traducido aún en ningún avance tangible para la ciudad melillense frente a la ceutí. Para Imbroda, esta diferencia de trato solo puede explicarse por motivos políticos: "El PSOE está haciendo pagar a los melillenses el castigo que recibieron en las urnas" ha concluido.