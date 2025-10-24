Imbroda acusa al Ministerio de Sanidad de "haber metido la pata" en la gestión de los cribados de cáncer en Melilla

Archivo - Imagen de archivo del presidente de Melilla, Juan José Imbroda, durante una rueda de prensa posterior tras su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en 2024 - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MELILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha acusado este viernes al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), organismo público dependiente del Ministerio de Sanidad, de "haber metido la pata" en relación con la polémica sobre los programas de cribado de cáncer, tras señalar que la responsabilidad de estas pruebas corresponde al Gobierno central y no al Ejecutivo melillense.

A pregunta de los periodistas tras inaugurar un parque infantil, Juan José Imbroda ha asegurado que la Ciudad Autónoma "no tiene transferidas las competencias en materia de Sanidad", por lo que considera "injustificado" que el Ingesa culpe a las comunidades autónomas o a la Administración local de la falta de ejecución de estos programas. "Han metido la pata y no pueden echar balones fuera. Es el Ingesa quien tiene la competencia y debe asumirla", ha subrayado.

Durante su intervención ante los medios, el jefe del Ejecutivo local ha confiado en que, "tras esta dejadez del Gobierno central, se actúe de una vez y este asunto se solucione bien por la salud de todas las mujeres".

El dirigente popular ha insistido en que la realización de los programas de cribado "es una competencia exclusiva del Ingesa", al que acusa de haber "abandonado Melilla" y de intentar desviar su responsabilidad al Gobierno autonómico. "Lamentamos que el Ejecutivo central pretenda desentenderse de su obligación y culpar a otros", ha afirmado.

Imbroda ha mostrado su esperanza en que la denuncia pública presentada por el PP sirva para "poner orden" y garantizar que los programas de detección se realicen correctamente y con la colaboración del área de Políticas Sociales y Salud Pública. "Lo importante es la salud de los melillenses. Queremos que este debate sirva para asegurar que los cribados se hacen siempre, que se comunican y que hay un control de toda la población", ha apuntado.

El presidente melillense ha recordado, además, que existe un Real Decreto que "determina perfectamente y con total claridad las competencias de cada administración", por lo que "no hay lugar a la confusión". En este sentido, ha destacado que la Ciudad Autónoma "siempre ha mantenido una actitud de colaboración y lealtad institucional", tal y como ha señalado también la consejera de Políticas Sociales y Salud Pública, Randa Mohamed (PP).

Finalmente, Juan José Imbroda ha reiterado sus críticas a la "dejadez" del Ingesa y le ha reprochado "no haber estado a la altura de las circunstancias, mentir y ahora tratar de culpar al Gobierno local".