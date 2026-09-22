Imbroda anuncia acciones judiciales contra Yahya por amenazas ante una eventual visita de Felipe VI a Ceuta y Melilla

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), inaugurando este martes una calle de la ciudad autónoma. - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha anunciado este martes que el Gobierno melillense llevará ante los tribunales al exsenador marroquí y exalcalde de Beni-Enzar/Farhana Yahya Yahya por las declaraciones realizadas en un vídeo difundido en redes sociales en las que advierte de que habría un "derramamiento de sangre" si el Rey Felipe VI visita Ceuta y Melilla.

A preguntas de los periodistas, Imbroda ha explicado que el Consejo de Gobierno abordó este asunto el lunes y ha confirmado que la Ciudad Autónoma emprenderá acciones judiciales contra Yahya Yahya. "Nosotros vamos a ir al juzgado, vamos a hacer todo lo posible para que los tribunales lo condenen a algo", ha señalado.

El presidente melillense ha calificado las declaraciones del exsenador marroquí de "intolerables" y ha cuestionado que Yahya Yahya se haya desplazado recientemente a Melilla con motivo de la pascua grande de los musulmanes. Imbroda ha relatado que llegó a coincidir con él durante la celebración del Eid al Kebir en la explanada de San Lorenzo, después del rezo colectivo, cuando acudió a saludar a representantes de la Comisión Islámica y no lo reconoció. "Me dio la mano y luego me dijeron este es Yahya" ha aseverado.

Para la primera autoridad melillense, "este es un cantamañanas que dice que si viene a Ceuta y Melilla el Rey de España va a haber ríos de sangre". Imbroda ha insistido en que la respuesta de las instituciones será "con la ley de la mano" y a través de los tribunales.

Las declaraciones que han provocado la reacción del presidente melillense fueron difundidas por Yahya Yahya en un vídeo grabado ante el Consulado de España. En él, el que fuera presidente del Comité de Amistad Hispano-Marroquí de los Senados de ambos países se dirige directamente al Rey Felipe VI para advertirle de las consecuencias de una eventual visita a las dos ciudades autónomas.

"Si visita el rey Felipe VI los presidios ocupados de Ceuta y Melilla, os aseguro que nosotros, los marroquíes, derramaremos hasta la última gota de sangre para defender nuestra integridad territorial en el norte de Marruecos", afirma Yahya Yahya en la grabación.

La eventual visita del Rey Felipe VI a Ceuta y Melilla todavía no tiene fecha. El monarca ha manifestado en distintas ocasiones su intención de desplazarse a las dos ciudades autónomas, aunque hasta el momento no se ha concretado cuándo se producirá.

Yahya Yahya fue senador de Marruecos, alcalde de Beni-Enzar/Farhana y presidente del Comité de Amistad Hispano-Marroquí de los Senados de España y Marruecos.