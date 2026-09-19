Imbroda atribuye a Feijóo "el impulso de la resolución del Parlamento Europeo sobre Ceuta y Melilla"

Imbroda con Feijóo en el mitin que ofreció el viernes en Melilla Alberto Núñez Feijóo. - PP MELILLA

MELILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente la Ciudad Autónoma de Melilla y del Partido Popular (PP) regional, Juan José Imbroda, ha atribuido al líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, el impulso de la resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre Ceuta y Melilla y ha destacado su implicación personal en la defensa de ambas ciudades.

A pregunta de los periodistas, Juan José Imbroda ha manifestado que "que quede claro: ha sido una acción personal. El mérito tiene un nombre propio: Alberto Núñez Feijóo", ha señalado Imbroda, quien ha agradecido al presidente del PP "su dedicación" y su defensa "seria" de Ceuta y Melilla.

Imbroda se ha pronunciado después de que esta semana Alberto Núñez Feijóo haya visitado por quinta vez la ciudad española del norte de África desde que se convirtió en nuevo presidente nacional del PP, para participar en los actos de los 529 años de españolidad de Melilla y a la reunión con la Junta Directiva del PP de Melilla, donde mantuvieron encuentros con distintos sectores de la sociedad melillense para conocer la situación de la ciudad y abordar sus principales problemas y necesidades.

El presidente de los populares melillenses ha destacado la importancia de estas reuniones ante el compromiso del PP nacional, con Feijóo al frente, de presentar un plan específico para Melilla antes de las próximas elecciones. Según ha explicado, este documento recogerá distintas actuaciones y medidas legislativas destinadas a garantizar la seguridad, el desarrollo y el futuro de las dos ciudades autónomas.

"No estamos diciendo una fantasmada. Estamos trabajando desde hace meses", ha subrayado Imbroda, quien ha destacado que la coordinación con la dirección nacional del partido en Génova es "intensa". "Estamos trabajando muy seriamente, como nunca, con Génova. Tenemos todos los ingredientes para que salga bien", ha concluido.

La primera autoridad de la Ciudad Autónoma también ha manifestado su convencimiento de que "el futuro de España pasa por Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno" y atribuyó al líder nacional de los populares "el impulso de la resolución del Parlamento Europeo sobre Ceuta y Melilla"

Imbroda se ha referido así a la decisión del pleno del Parlamento Europeo que apuntó este pasado jueves a la regularización extraordinaria aprobada este año por el Gobierno de Pedro Sánchez como un elemento con "efecto llamada" para la llegada masiva de migrantes irregulares a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, en una resolución no vinculante que denuncia que la ciudad fue "invadida", alerta de la "instrumentalización" de la migración como arma de guerra híbrida y reclama tanto a las autoridades nacionales como europeas medidas urgentes.

El informe, adoptado con 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones, ha salido adelante en Estrasburgo (Francia), con el apoyo en bloque del Partido Popular Europeo --que redactó el texto votado--, así como por parte de los liberales europeos (Renew) y la totalidad de los tres grupos de ultraderecha --Patriotas por Europa (que incluye a Vox), Conservadores y Reformistas (ECR) y Europa de las Naciones Soberanas (ESN)--.

En contra, ha votado el grupo de Socialistas y Demócratas (S&D), cuya líder, la eurodiputada del PSOE, Iratxe García, puso como "línea roja" que no se señalara al Gobierno español, y las fuerzas de izquierda --Izquierda Europea y Vedes--, así como parte de los liberales, incluida la eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia.