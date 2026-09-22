Imbroda avisa que en Melilla pelearán para rechazar la construcción de un centro de inmigrantes

Juan José Imbroda, presidente de la ciudad autónoma de Melilla - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha asegurado este martes que se opondrán con todos sus medios ante la posibilidad de que el Gobierno de la Nación construya en Melilla un centro para identificación de inmigrantes irregulares con capacidad para 800 personas que iría situado frente a la playa de La Hípica y donde teme que se repitan imágenes como las de las playas del Trampolín y Benítez de Ceuta. "Nos negamos rotundamente y pelearemos hasta donde haya que pelear e iremos donde tengamos que ir", ha advertido Imbroda.

Imbroda ha expresado su rechazo a la construcción de un nuevo centro de estancia temporal de inmigrantes (CETI) con capacidad para 800 personas, al considerar que la ciudad ya dispone de una instalación de estas características y reclamar al Gobierno central una política migratoria basada en el retorno de quienes entren irregularmente en España.

En una declaración para los medios de comunicación, Imbroda se ha mostrado "totalmente sorprendido" por el anuncio de un nuevo centro y ha cuestionado cuál es la política migratoria que pretende aplicar el Gobierno de la Nación. "Si ya hay uno, el CETI, ¿para qué quieren otro? ¿Pero cuál es la política migratoria que van a seguir? ¿Aceptar todos los que entren sin retornar ninguno a su país de origen?", ha planteado.

El presidente melillense ha considerado que, de mantenerse esta política, serían necesarios cada vez más centros de acogida y ha criticado la actuación del Ejecutivo, que a su juicio desarrolla una política "sin orden, sin previsión" y sin medidas "efectivas" para agilizar los retornos.

En este sentido, ha reclamado cambios legislativos que permitan acelerar los procedimientos de devolución de inmigrantes en situación irregular a sus países de origen, además de un incremento de los recursos humanos y técnicos destinados al control migratorio.

Imbroda también se ha referido a los menores extranjeros no acompañados y ha defendido que, garantizando la protección que corresponda a los menores, deben establecerse mecanismos para su retorno con sus familias cuando proceda.

El presidente de Melilla ha puesto como ejemplo la situación de Ceuta y ha advertido de que no se puede mantener durante largos periodos a "miles y miles de inmigrantes" sin ofrecer una solución.

Por ello, ha anunciado que el Gobierno de la Ciudad se opondrá al proyecto de un nuevo centro en Melilla y que recurrirá a las vías que considere necesarias para intentar impedir su construcción.

"Por supuesto que nos negamos rotundamente y pelearemos hasta donde haya que pelear e iremos donde tengamos que ir", ha afirmado Imbroda, que ha insistido en que, a su juicio, la prioridad debería ser reforzar los medios disponibles y modificar la legislación para acelerar los retornos.

El presidente melillense ha concluido calificando la política migratoria del Gobierno de la Nación de "errática" y ha hablado de "fracaso absoluto" del Ejecutivo en esta materia.

DELEGACIÓN

Por su parte, la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, este martes ha descartado la construcción en Melilla de un nuevo centro de inmigrantes en la ciudad. "El Ministerio del Interior no ha anunciado ningún nuevo Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y tampoco va a haber ningún otro centro de estancia de inmigrantes", ha asegurado. "Ya existe uno que está dando respuesta a las necesidades existentes", ha aclarado.

La máxima representante del Gobierno de España en nuestra ciudad también ha dejado claro que ningún terreno de Defensa se destinará a la construcción de infraestructuras de estas características. En este sentido, ha señalado que el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, "no va a tener que ir a ningún sitio a oponerse a algo que no existe".

Moh ha acusado al dirigente popular de utilizar esta cuestión para generar crispación, enfrentar a la ciudadanía y desviar la atención de los problemas derivados de la gestión del Gobierno local. "El señor Imbroda necesita su propio Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) para tapar la nefasta gestión del Partido Popular al frente del Gobierno de Melilla", ha afirmado.

Entre esos problemas, la delegada ha citado, a modo de ejemplo, los cortes en el suministro de agua que sufre la ciudad, la falta de limpieza en las calles y la ausencia de transparencia en la contratación de los informadores medioambientales.

"Mientras se hable del CATE, no se habla de que en Melilla no tenemos agua en el grifo las 24 horas del día en pleno siglo XXI", ha incidido Moh, que ha responsabilizado directamente de esta situación a la gestión de Imbroda.

La delegada ha defendido que los terrenos de Defensa deben ponerse al servicio de la ciudadanía y destinarse a responder a sus necesidades, así se ha referido a infraestructuras para personas dependientes, centros de formación, vivienda pública y zonas para el uso y disfrute de la población.