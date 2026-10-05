Imbroda celebra que la visita de los Reyes a Melilla "se normalice" y pide que se trate como "una ciudad más de España"

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, en una rueda de prensa. - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha celebrado este lunes que la visita de los Reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta y Melilla, prevista para los próximos 13 y 14 de octubre, se plantee como una presencia "rutinaria" de la Corona, al mismo nivel que las visitas a cualquier otra ciudad española.

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en la que ha celebrado el adelanto electoral al 29 de noviembre, Imbroda ha considerado positivo que desde la Casa Real se apueste por "normalizar" la presencia de los Reyes en las dos ciudades autónomas y ha defendido que su visita debe contemplarse "en la misma rutina que ir a Cuenca o a Toledo".

El presidente melillense ha reivindicado que Ceuta y Melilla deben ser tratadas con normalidad como parte de España y ha rechazado que las relaciones con Marruecos condicionen la presencia de las principales instituciones del Estado en las ciudades autónomas.

En este sentido, ha afirmado que uno de los "puntos de inflexión" de Ceuta y Melilla ha sido la reacción de la sociedad española ante los episodios de presión migratoria y ha defendido que ambas ciudades deben abordarse "como el cabo de Gata o el cabo de Finisterre".

Imbroda también se ha referido a las reivindicaciones territoriales de Marruecos sobre Ceuta y Melilla y ha criticado que se pretenda justificar una eventual anexión por la proximidad geográfica. "¿Qué le debemos para estar siempre con cuidado, tapado, escondido?", ha cuestionado, al tiempo que ha señalado que España debe mantener una relación de vecindad con Marruecos, pero "sin que ello implique condicionar la presencia institucional española en las ciudades autónomas".

Respecto a la visita de los Reyes a Melilla, prevista para el 14 de octubre, el presidente ha explicado que la Ciudad Autónoma permanece a la espera de que la Casa Real concrete oficialmente la agenda y el formato de la jornada.

Según ha señalado, el Gobierno melillense ha remitido a Zarzuela el programa que se desarrolló durante la anterior visita del Rey Juan Carlos a la ciudad, en noviembre de 2007, con el objetivo de que sirva como referencia para la organización de la nueva estancia.

Imbroda ha avanzado que previsiblemente se celebrará por la tarde un acto multitudinario con representantes de la sociedad melillense, para el que será necesario disponer de un espacio de gran capacidad, dado que se prevé la asistencia de entre 250 y 400 personas. En ese encuentro, según ha indicado, está previsto que el Rey Felipe VI pueda dirigirse a los representantes de la sociedad de Melilla. "No tenemos todavía agenda. Estamos pendientes de que nos confirmen qué vamos a hacer", ha explicado.

El presidente ha asegurado, no obstante, que la Ciudad Autónoma está preparada para organizar la visita y ha señalado que el 14 de octubre será "un gran día para Melilla" y "un día memorable".

JORNADA NO LECTIVA

Preguntado por la petición de que el día de la visita tenga carácter festivo y no lectiva y no laborable, Imbroda ha explicado que todavía no se ha adoptado una decisión porque el formato definitivo de la visita dependerá de la agenda que establezca la Casa Real.

El presidente melillense ha señalado que, dependiendo de las actividades que finalmente se programen -incluida la posibilidad de visitas a centros educativos-, habrá que determinar cómo se organiza la jornada. No obstante, ha avanzado que su primera propuesta fue que el 14 de octubre tenga carácter festivo.

"Me inclino porque sea jornada festiva", ha afirmado, planteando que pueda aplicarse tanto a los centros educativos como al ámbito laboral, al menos con medidas que permitan a los ciudadanos acudir a los actos públicos previstos.

Imbroda ha subrayado el carácter excepcional de la visita, al recordar que el último Rey que acudió a Melilla fue Juan Carlos I en 2007. Por ello, ha considerado que la llegada de Felipe VI y Letizia tiene "un valor importantísimo" para la ciudad.

El presidente ha defendido que la visita permita a los melillenses acompañar a los Reyes y participar en los actos programados, al considerar que se trata de un acontecimiento especialmente relevante para la ciudad. "Sería casi festivo en lo laboral y, por supuesto, festivo en lo alegre en los corazones de los melillenses", ha concluido.