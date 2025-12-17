Imbroda pide en la fiesta judía de Janucá no "importar conflictos externos" a Melilla tras "un año difícil en Gaza"

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, en un acto por la fiesta judía de Janucá con representantes de las comunidades cristiana, musulmana, judía, hindú y gitana - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha hecho un llamamiento a "no trasladar a la ciudad conflictos externos", al subrayar que "ha sido un año difícil por lo ocurrido en Gaza", durante el acto institucional de celebración de la festividad judía de Janucá, que reunió a representantes de las distintas confesiones religiosas que conviven en la ciudad.

El evento contó con la presencia, entre otros, del delegado de la Comisión Islámica de España (CIE) en Melilla, Amaruch Mohamedi, así como de autoridades civiles y religiosas.

En su intervención, Juan José Imbroda ha insistido en la necesidad de "preservar la convivencia, el respeto y la cordialidad", especialmente pensando en las nuevas generaciones. "Importar conflictos externos, por muy dolorosos que sean, no nos conviene y no nos va a hacer ningún bien", ha afirmado, remarcando la importancia de "proteger el modelo de convivencia melillense".

El presidente ha señalado que algunos conflictos "duelen más que otros", pero defendió la necesidad de "mantener la fortaleza colectiva y evitar que esas tensiones se trasladen a la vida cotidiana de la ciudad". En este sentido, ha apelado a la responsabilidad de quienes ostentan cargos públicos y sociales "para dar ejemplo", reforzar el diálogo y "trabajar más y comunicar más" en favor de la paz y la convivencia.

Durante el acto, Imbroda ha mostrado su respeto a la festividad de Janucá participando en el encendido de una janukía centenaria, en la que se prendieron las nueve velas que recuerdan el milagro del aceite en el Templo de Jerusalén y simbolizan "la victoria de la luz sobre la oscuridad".

Tanto el presidente de la Ciudad como el presidente de la Comunidad Israelita de Melilla, Elías Chocrón Wahnón, y el rabino principal, Arón Pérez, coincidieron en sus mensajes en una apelación a la convivencia. El acto se completó con una actuación musical a cargo de Michel Alon y una posterior degustación de comida sefardí.

El evento ha contado con representes de la Mesa Interconfesional de Melilla formada por dirigentes de las cuatro principales comunidades religiosas que conviven en la ciudad española del norte de África: cristiana, musulmana, judía e hindú.