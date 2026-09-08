Imbroda pide "una mayor atención de Europa" a Ceuta y Melilla en el día Patrona de la ciudad

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, postrado ante la Virgen de la Victoria, Patrona Coronada y Alcaldesa Perpetua Honoraria de Melilla. - GOBIERNO MELILLA

MELILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha pedido este martes a la Virgen de la Victoria, Patrona Coronada y Alcaldesa Perpetua Honoraria de Melilla, que "Ceuta recupere la normalidad abruptamente perdida", al tiempo que ha reclamado "una mayor atención de Europa" hacia las dos ciudades autónomas.

Imbroda ha realizado estas declaraciones durante la misa solemne en honor a la Patrona de Melilla, a la que ha asistido acompañado por todos los miembros de su Gobierno, en una jornada marcada por la celebración religiosa y por un mensaje centrado en la convivencia, la solidaridad y la defensa de la españolidad de la ciudad.

Durante su intervención, postrado ante la imagen de la Virgen de la Victoria en la Iglesia del Sagrado Corazón, el presidente melillense ha destacado "la paz, el respeto y la solidaridad" como "santo y seña" de la vida diaria de una ciudad que, según ha subrayado, conforma "un solo pueblo" enriquecido por la diversidad cultural de sus ciudadanos.

Imbroda ha agradecido a la Virgen de la Victoria que haya amparado a Melilla "de cualquier tipo de males" y ha pedido por quienes les precedieron, por las personas que sufren enfermedades o problemas sociales y por las víctimas de lo que ha definido como "las perversidades humanas". En este último apartado, ha tenido una mención especial para las 140 víctimas perdidas "en la invasión de Ceuta" de los pasados días 30 y 31 de julio, tras la entrada de más de 80.000 migrantes, la mayoría marroquíes, a la localidad 'caballa'.

El presidente de la Ciudad también ha aprovechado la celebración para reafirmar su compromiso de trabajar "al servicio de los demás" y en defensa de "nuestra eterna españolidad", al tiempo que ha reclamado al Gobierno de la Nación "acabar con cualquier tipo de complejo ante Marruecos".

En este sentido, Imbroda ha defendido que Melilla y Ceuta "no tienen que sentirse condicionadas por las pretensiones del país vecino" y ha remarcado que "no le debemos nada a nadie". Asimismo, ha exigido al Gobierno central "una respuesta firme ante las pretensiones anexionistas de Marruecos" y ha insistido en la necesidad de que Europa "vuelque sus ojos" sobre las dos ciudades autónomas.

La jornada religiosa ha tenido también un componente de despedida para el vicario episcopal, Eduardo Resa, cuya labor durante los últimos siete años ha sido reconocida por Imbroda. El presidente ha explicado que, debido a su próximo traslado a Málaga, esta ha sido su última función religiosa dedicada a la Virgen de la Victoria como Patrona de la Ciudad.

Imbroda ha calificado la ceremonia de "muy hermosa" y ha reconocido que la despedida de Resa ha convertido el acto en "un momento significativo y emocionante". Asimismo, ha expresado su satisfacción por haber tenido un año más la oportunidad de dirigirse a la Patrona y ha destacado la presencia de sacerdotes y diáconos, responsables públicos, representantes de las Casas de Melilla y miembros de la Banda y la Orquesta.

El Gobierno de la Ciudad ha felicitado a todos los melillenses con motivo de la festividad de Nuestra Señora de la Victoria, Patrona Coronada y Alcaldesa Perpetua Honoraria de Melilla. El acto en la Iglesia del Sagrado Corazón, además del presidente Juan José Imbroda, ha contado con la presencia de la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, y el comandante general Luis Cortés Delgado, entre otras autoridades civiles y militares.

Los actos centrales de la jornada, además de la Función Solemne en la principal iglesia de la ciudad española del norte de África, continuarán por la tarde la procesión de alabanzas, que parte desde la Iglesia del Sagrado Corazón.