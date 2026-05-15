Balearia renovará los barcos de Melilla con Almería y Motril (Granada)

Archivo - Puerto de Melilla con ferry durante el día - EUROPA PRESS - Archivo

MELILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha anunciado que Balearia renovará los barcos que cubren las líneas marítimas entre Melilla y los puertos de Almería y Motril (Granada), tras mantener una reunión con el presidente de la compañía, Adolfo Utor.

Según ha explicado Imbroda, la naviera se ha comprometido a introducir mejoras en ambos trayectos después de las críticas registradas por parte de usuarios hacia los actuales buques de pasajeros y las condiciones de viaje durante periodos de alta demanda, especialmente en la Operación Paso del Estrecho (OPE).

El mandatario melillense ha detallado que, a la espera de la autorización del Tribunal de la Competencia, Balearia prevé sustituir en junio los barcos que operan las conexiones con Motril y Almería y realizar una nueva mejora en septiembre "con otro mucho mejor".

Asimismo, ha señalado que, a petición del Ejecutivo melillense, la compañía está dispuesta a incorporar un servicio diario adicional con Almería dentro del contrato actual, pese a que dicha frecuencia "no es exigible", al tratarse, según indicó, de "una demanda popular".

"EVITAR DORMIR EN EL SUELO"

Imbroda también ha abordado las situaciones registradas a bordo del ferry 'Rusadir', donde algunos pasajeros con billete de butaca terminan durmiendo en el suelo, pasillos o cafeterías debido a la falta de camarotes en épocas de gran afluencia, como ocurre en verano.

En este sentido, ha afirmado que Balearia se ha comprometido a "guardar las formas" de convivencia dentro del barco y a reforzar tanto la seguridad como las actividades de animación a bordo.

El presidente melillense ha destacado la modernidad y categoría del 'Rusadir', aunque ha reclamado una mejora de la calidad del servicio para evitar comportamientos incívicos, como pasajeros "tirados en el suelo o poniendo los pies encima de la mesa".

Según Juan José Imbroda, el objetivo es que el ferry pueda convertirse también en "un reclamo turístico" gracias a una mejor experiencia de viaje para los usuarios.