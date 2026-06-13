Imbroda (PP) anuncia una demanda contra el Gobierno de la Nación por el estado de la desaladora de Melilla

Imbroda en su visita a la desaaladora de Melilla - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha anunciado la interposición de una demanda judicial contra el Gobierno central por su "negativa a arreglar la planta desaladora" de la ciudad, una infraestructura que considera "esencial" para garantizar el suministro de agua a la población.

En una declaración realizada ante los medios, Imbroda ha informado de que ha dado instrucciones a los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma para que inicien las acciones legales oportunas contra la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Gloria María Martín; y la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh.

Según ha explicado Imbroda, la demanda responde a la "falta de actuaciones para reparar las deficiencias detectadas en la planta desaladora y garantizar su correcto funcionamiento".

"Vamos a por todas, no se pueden reír de los melillenses. No nos pueden tomar el pelo, no pueden hacer dejación de responsabilidades y dejarnos a Melilla tirada. No lo vamos a consentir", ha manifestado el dirigente 'popular'.

Imbroda ha insistido en que el pasado 11 de marzo de 2025 remitió un escrito al Ministerio para la Transición Ecológica alertando sobre el estado de las instalaciones de la desaladora, después de que la CHG hubiera ejecutado un cuarto módulo destinado, según indicó, a "incrementar de forma inmediata la producción de agua de calidad para la ciudad".

No obstante, ha señalado que "la puesta en servicio de dicha ampliación quedó comprometida por la existencia de diversas incidencias técnicas". En este sentido, ha indicado que la infraestructura fue entregada acompañada de un acta, suscrita por técnicos de la CHG y de la Ciudad Autónoma, en la que se recogían "una serie de anomalías, desperfectos y grandes averías que debían ser corregidos antes de su entrada en funcionamiento".

"Un año y meses después no hicieron nada", ha asegurado el presidente melillense, quien calificó la situación de "gravísima". Asimismo, ha criticado el que considera un "desprecio" del Gobierno de la Nación hacia Melilla, asegurando que el Ejecutivo central no respondió al escrito remitido por la Administración local ni atendió los requerimientos posteriores realizados por la Ciudad Autónoma para solucionar el problema.

Imbroda ha subrayado que el agua constituye "un bien de primera necesidad" y ha sostenido que la falta de respuesta institucional "agrava una situación que afecta directamente a los ciudadanos melillenses".

Por ello, ha confirmado que el Gobierno local acudirá "de inmediato" a los tribunales para exigir responsabilidades. "Bastante paciencia hemos tenido. Más de un año esperando una respuesta a algo", ha concluido Imbroda.