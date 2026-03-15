Imbroda (PP) respalda el lema 'No a la guerra' pero pide a España "cumplir sus compromisos internacionales"

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles. - GOBIERNO MELILLA

MELILLA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha manifestado que también comparte el lema 'No a la guerra', aunque ha subrayado que España debe cumplir con sus compromisos internacionales con sus aliados, especialmente con Estados Unidos, la OTAN y los socios europeos.

El también líder del PP melillense ha asegurado que todas las guerras generan preocupación y recalcó que él mismo se suma al mensaje pacifista como el que ha expresado el presidente del Gobierno Pedro Sánchez: "¿Sánchez más que yo? No. Por supuesto que yo también cojo el cartel de 'No a la guerra', el primero. 'No a la guerra', yo", ha afirmado, en alusión a este lema que en estas dos últimas semanas ha vuelto al debate político tras el conflicto bélico que mantienen Estado Unidos e Israel con Irán.

No obstante, Imbroda ha matizado que, aunque comparte ese mensaje, España no puede desentenderse de sus obligaciones internacionales. "Nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir nuestros compromisos internacionales de Europa, fundamentalmente", ha subrayado.

En este sentido, el presidente de la ciudad española del norte de África ha expresado su preocupación por el papel de España en el contexto internacional y advirtió del riesgo de quedar aislada respecto a los principales países europeos. Según ha explicado, "lo que no puede ser es que España se quede desgajada de los grandes países europeos que ya ni nos escuchan ni nos citan".

Imbroda ha mencionado entre esos aliados a países como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia o Polonia, al considerar que un distanciamiento con estas naciones sería perjudicial para los intereses nacionales.

"Si estamos lejos ya de Gran Bretaña, lejos de Francia, de Alemania, de Italia y ya también hasta de Polonia, pues ya me contará usted qué pintamos" ha cuestionado Imbroda. "Y esto es malo para todos los intereses nacionales y fundamentalmente también para los intereses de Melilla, que son nacionales", ha recalcado.

El presidente de la Ciudad Autónoma ha concluido advirtiendo de que esta situación podría tener consecuencias para el conjunto del país y también para Melilla, al tratarse -según remarcó- de intereses nacionales que afectan directamente al futuro y la seguridad del territorio.