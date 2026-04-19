Ingresa en la cárcel un hombre en Melilla por siete robos de patinetes eléctricos en centros educativos

Un agente del Grupo de Delincuencia Urbana (GDU) en Melilla. - POLICÍA NACIONAL

MELILLA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Melilla a un hombre de 33 años como presunto autor de siete robos de patinetes eléctricos cometidos durante el mes de marzo. El sospechoso, que ya contaba con 50 detenciones anteriores, ha ingresado en prisión por orden judicial.

Según ha informado un portavoz de la Jefatura Superior de Policía, los hechos ocurrieron a plena luz del día en distintas zonas de la ciudad, principalmente en aparcamientos habilitados de centros educativos y espacios públicos. Cuatro de los robos tuvieron lugar en el Campus Universitario de Melilla, mientras que los otros tres se produjeron en la Escuela de Arte Miguel Marmolejo, el CIFP Reina Victoria Eugenia y el Parque Comercial Murias.

Según la investigación llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Urbana (GDU), el autor utilizaba una herramienta discreta con la que rompía rápidamente los candados de seguridad, lo que le permitía sustraer los patinetes sin levantar sospechas.

Tras diversas labores de vigilancia, los agentes lograron localizar y detener al sospechoso en la barriada de la Cañada de Hidum. Con su detención se han esclarecido los siete robos, con un valor aproximado de 400 euros por patinete. El detenido ha sido puesto a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión.