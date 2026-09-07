IU acusa a Moreno de priorizar los "intereses" del PP y de "blindar la tauromaquia" mientras "desatiende" servicios

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, en rueda de prensa en Málaga. - IU

MÁLAGA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha acusado este lunes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de priorizar los "intereses" de la dirección nacional de su partido, el PP, sobre los de la comunidad autónoma que gobierna, así como le ha afeado que vaya a aprobar un plan para "blindar" la tauromaquia mientras que "desatiende" la situación de servicios públicos como la educación y la dependencia.

Son ideas que Toni Valero ha trasladado en una rueda de prensa en la sede de IU en Málaga en la que ha abordado el inicio de un curso político que, a su juicio, es "decisivo para Andalucía" y para España, y en la que la "prioridad" de la federación de izquierdas va a ser "evitar que la factura del Gobierno del PP y Vox la paguen las familias trabajadoras andaluzas", según ha avisado.

Al hilo, Toni Valero ha augurado que el PP y Vox "van a intentar llenar este curso de ruido, agitando banderas, hablando de inmigración y de sus batallas culturales", mientras que desde IU creen que "la prioridad" debe pasar por cuestiones como "la vivienda, la sanidad, la educación, que los mayores tengan la atención o la dependencia que merecen, y que cualquier andaluz pueda llegar dignamente a fin de mes".

En esa línea, ha avisado de que IU Andalucía va a "estar en las instituciones", pero también "en los barrios, con la gente, con los movimientos sociales, con los sindicatos, con toda esa gente a la que no para de decirle Moreno Bonilla que tenga paciencia mientras unos pocos se están llenando los bolsillos gracias a los privilegios que él brinda", ha abundado.

En ese punto, el dirigente de IU ha criticado que, mientras el presidente de la Junta "desatiende a las personas afectadas por los incendios, por los terremotos" como los registrados en Granada, a los "alumnos con necesidades que empiezan ahora el curso escolar", o "a los mayores que necesitan la dependencia, aprueba un plan para blindar la tauromaquia en Andalucía".

"¿Cuál es la propuesta del Partido Popular, que en lugar de atendernos en unas urgencias nos atiendan en una plaza de toros?", se ha preguntado en ese punto Toni Valero, para quien la "prioridad" de Juanma Moreno es "estar del lado de los intereses de (Alberto Núñez) Feijóo y de 'Génova'", en alusión a la dirección nacional del PP.

Así, Valero ha denunciado que Moreno "ha tardado muy poco en enseñar cuáles son sus prioridades", y, "cada vez que tiene que elegir, sigue eligiendo el interés de su partido", ha criticado antes de aventurar que "el debate de este curso político es saber si Andalucía tiene un presidente o un delegado territorial del PP tutelado por Vox".

SOBRE CEUTA

De igual modo, el líder de IU Andalucía se ha pronunciado en esta rueda de prensa sobre la situación en Ceuta, y al respecto ha señalado que la posición de su partido pasa por expresar su "solidaridad con la ciudadanía ceutí" a la vez que por reclamar "soluciones para las personas migrantes".

"Por tanto, menos propaganda, menos agitar banderas y más responsabilidad", ha reclamado Valero antes de apostillar que al PP habría que preguntarle si quiere "solucionar el problema de Ceuta o seguir intentando sacar rédito político y explotando políticamente lo que es una crisis de Estado, en este caso el que tiene que afrontar con la llegada de migrantes por la frontera ceutí".

Al hilo, ha subrayado que desde el Ministerio de Juventud e Infancia se ha planteado "una solución concreta" a las comunidades autónomas, la de habilitar "500 plazas para 500 menores" llegados a Ceuta, y ha advertido de que "mientras unos hacen anti-política con estos menores, las consecuencias ya se empiezan a ver", y "el otro día falleció un joven migrante de 17 años con diabetes".

"Ha muerto un menor migrante en Ceuta y la extrema derecha ha llegado al punto de decir que ha sido la muerte de un invasor con diabetes", ha criticado Toni Valero antes de agregar que "hay que estar muy podrido moralmente para mirar a un chaval de 17 años muerto y no ver a una persona vulnerable, sino a un invasor".

En ese sentido, ha aseverado que "hay una línea democrática que no se puede cruzar", que es la de "negar la humanidad a una persona, y más aún si es un menor", y ha advertido de que "se está creando un clima de manera deliberada desde hace meses hablando de invasiones, de amenazas, de expulsiones, en el que al final llamar 'invasor' a un menor acaba normalizándose, y no lo es", ya que se trata de "una auténtica barbaridad", según ha remachado.

En ese punto, Valero ha avisado de que, "frente a quienes convierten a los menores en invasores", desde IU van a "seguir hablando de dignidad, de derechos humanos y, por supuesto, de soluciones", y al respecto ha remarcado que "Andalucía tiene su responsabilidad en estas soluciones" y "tiene que ejercer su papel".

Así, el dirigente de IU ha considerado que el presidente de la Junta "tiene una magnífica oportunidad para demostrar si es él quien preside la Junta de Andalucía o, por contra, es su vicepresidente de Vox", y ha emplazado a Moreno a que "diga públicamente cuántos menores va a acoger en Andalucía, cuántos recursos va a habilitar y cuándo piensa hacerlo, porque Vox ya ha dejado clara su posición", y "no quieren que Andalucía acoja", según ha criticado.

Valero ha concluido denunciando que, también en ese asunto, "de nuevo se empieza a ver que Moreno Bonilla, cada vez que habla de Ceuta, deja claro quién manda, Feijóo desde Madrid y Vox desde San Telmo", ha zanjado.