Jaime de los Santos (PP) subraya que “Melilla y Ceuta son tan españolas como Burgos, Barcelona o Madrid”

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular a nivel nacional, Jaime de los Santos, atiende a los medios. - PP MELILLA

MELILLA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular a nivel nacional, Jaime de los Santos, ha defendido este miércoles en Melilla la españolidad de las dos ciudades autónomas y ha reafirmado el compromiso "absoluto" de su formación con esta realidad en las Cortes Generales. "Melilla y Ceuta son tan españolas como Burgos, Barcelona, Madrid o Santiago de Compostela", ha afirmado durante su visita a la ciudad, donde también ha llamado a convertir las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en un punto de inflexión para poner fin al Gobierno de Pedro Sánchez.

En declaraciones a los periodistas, el dirigente popular ha asegurado que los próximos comicios serán "el momento para dimitir a todo este Gobierno irresponsable que ha abandonado a España desde todos los puntos de vista" y ha pronosticado que supondrán "el punto final de esta terrible historia de ocho años y medio de sanchismo".

De los Santos también se ha referido a la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y ha acusado al presidente del Gobierno de anteponer sus expectativas electorales a las consecuencias de los accidentes ferroviarios. A su juicio, para Sánchez "son más importantes los 100 escaños que arrojaban las últimas encuestas que los 115 muertos en el mismo tramo de vía Madrid-Sevilla en dos accidentes de tráfico inasumibles e inaceptables".

"Un ministro de Transportes tiene que evitar los accidentes, no explicarlos", ha manifestado, antes de considerar que Puente tendría que haber dimitido hace diez meses, tras el accidente de Adamuz. "Son unos irresponsables", ha añadido.

El responsable nacional del PP ha reprochado asimismo la falta de sensibilidad del Ejecutivo con las víctimas y sus familiares. "Ni una palabra dedicó ayer Puente a las víctimas, ni perdón, ni una gota de empatía. Y hoy Sánchez tampoco ha dicho nada que pueda reconfortar a quienes han perdido a seres queridos en el accidente", ha lamentado.

En este sentido, ha defendido que el Gobierno debería haber destinado los recursos necesarios al mantenimiento de la red ferroviaria para evitar tragedias como las registradas. "Ojalá el Ejecutivo hubiera invertido lo necesario en el mantenimiento de nuestra red ferroviaria para no tener que llorar a tantos y tantos fallecidos", ha señalado.

CRÍTICAS A LA POLÍTICA DE IGUALDAD DE SÁNCHEZ

Durante su intervención, Jaime de los Santos ha situado también la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres entre los asuntos centrales de la próxima cita electoral. "Es el momento de elegir entre España y Sánchez, entre feminismo y Sánchez, entre la defensa de los derechos de todas las mujeres o Sánchez", ha afirmado, para advertir de que está en juego el futuro de todos los españoles, "pero de manera muy especial las mujeres".

El dirigente popular ha acusado al presidente del Gobierno de no haber cumplido sus compromisos en materia de igualdad, pese a haber llegado al Ejecutivo presentándose como "el presidente del Gobierno más feminista de la historia". En su opinión, la Ley del Solo Sí es Sí supuso "pasos atrás" y causó "un daño irreparable" a mujeres que vieron cómo sus agresores sexuales eran excarcelados o se beneficiaban de rebajas de condena.

También ha responsabilizado a Sánchez de los efectos de la Ley Trans y de los fallos registrados en las pulseras de control telemático para maltratadores, por los que, según ha denunciado, el presidente todavía no ha pedido perdón.

De los Santos ha agradecido, no obstante, el trabajo que desarrolla el Gobierno de Melilla para combatir la violencia machista, una lacra que, ha recordado, "nos interpela a todos". "Sin igualdad no somos nada y nada justifica ningún acto de violencia", ha subrayado.

FEIJÓO, ALTERNATIVA A SÁNCHEZ

El vicesecretario nacional del PP ha completado sus críticas al Ejecutivo con una referencia a la situación política y social del país. Ha descrito a España como "un país de buenas personas que no quiere ver cómo sus calles se incendian", en alusión a los episodios de violencia registrados en ciudades como Barcelona o A Coruña, y ha acusado a Sánchez de llevar ocho años y medio gobernando como "el mayor cuentista que ha tenido la democracia española".

Frente a ello, ha reivindicado al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha definido como "un hombre responsable", con experiencia de gestión y mayorías absolutas, que cree en las instituciones y que, según ha asegurado, las pondrá "siempre al servicio de los españoles y no al suyo propio".

De los Santos, que ha contado con una intensa agenda en Melilla, ha concluido defendiendo que Feijóo representa una alternativa de gobierno que no permitirá que "lo peor de las cloacas campe en las instituciones".