Más de cien migrantes del CETI de Ceuta parten hacia otras comunidades autónomas

Varias personas salen este martes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta - Antonio Sempere - Europa Press

CEUTA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 106 extranjeros que residían en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta han partido este martes hacia otras comunidades autónomas en una nueva salida para descongestionar las instalaciones de acogida, que siguen por encima de su capacidad óptima.

A primera hora de la mañana, los varones han llegado a la Estación Marítima acompañados por efectivos de la Cruz Roja y trabajadoras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Han tomado el barco de las 11,30 horas con destino Algeciras, desde donde serán derivados a distintos recursos del sistema estatal de acogida para continuar la tramitación de sus expedientes.

El grupo está integrado exclusivamente por varones solicitantes de protección internacional, en su mayoría jóvenes procedentes de Darfur, en el oeste de Sudán, región marcada por el conflicto armado y los desplazamientos forzosos.

Las salidas se producen en un contexto de nuevas entradas por la valla fronteriza de Ceuta, lo que mantiene el centro de El Jaral por encima de su capacidad operativa, con más de 800 usuarios pese a tener 512 plazas.

Las derivaciones a la península buscan aliviar la presión sobre las instalaciones y ajustar la ocupación a las plazas disponibles. Los traslados se producen semanalmente desde el inicio del año. Con este grupo de 106 personas son ya más de 620 los usuarios que han abandonado el CETI desde la primera salida de 2026, el 2 de enero.