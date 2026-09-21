Melilla exige a la Delegación que comunique qué información tiene ante una posible entrada de inmigrantes el día 23

El presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha recibido este lunes al Jefe del Estado Mayor del Ejército de España que se halla de visita en la ciudad autónoma - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Melilla ha exigido este lunes a la Delegación del Gobierno la convocatoria urgente y extraordinaria de la Junta Local de Seguridad para conocer qué información manejan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre los posibles intentos de entrada irregular de personas en la ciudad este miércoles coincidiendo con las elecciones en Marruecos y qué medidas preventivas se están adoptando ante una eventual situación de presión fronteriza.

La petición se produce después de que diversos medios de comunicación hayan difundido en los últimos días informaciones sobre posibles convocatorias para el 23 de septiembre, coincidiendo este último con las elecciones en Marruecos.

A través de un comunicado de prensa, el Ejecutivo que preside Juan José Imbroda (PP) quiere conocer si existe información oficial que permita confirmar o descartar la posibilidad de que se produzca un intento de entrada masiva en Melilla.

Ha indicado que la Consejería de Seguridad Ciudadana considera necesario que "la Junta Local de Seguridad se reúna a la mayor brevedad posible, dentro de los plazos reglamentarios y, en todo caso, antes del próximo 23 de septiembre", con el objetivo de disponer de información "oficial y actualizada" sobre la situación y conocer la valoración de la Delegación del Gobierno y de los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Al respecto, ha destacado que "la reunión también permitiría analizar los dispositivos preventivos establecidos, los protocolos de comunicación entre las distintas administraciones y la coordinación de los recursos que pudieran resultar necesarios ante cualquier eventualidad".

En este sentido, el Gobierno de Melilla pretende "que se concreten las actuaciones que corresponderían a cada institución" y que los servicios municipales y autonómicos dispongan de la información necesaria "para estar preparados ante una posible evolución de los acontecimientos".

La solicitud se plantea después de los episodios registrados en Ceuta los días 30 y 31 de julio, cuando, según los datos difundidos en relación con aquella crisis, se produjo la entrada de unas 80.000 personas en dicha ciudad autónoma. El Ejecutivo melillense quiere conocer "qué previsiones existen para evitar que pudiera repetirse un episodio de características similares en Melilla".

Según el Gobierno, la Consejería de Seguridad Ciudadana ha subrayado que la iniciativa responde a un criterio de "prudencia y responsabilidad institucional" y que no pretende generar alarma entre la población. Según la Ciudad, disponer de información contrastada "permitirá anticipar posibles escenarios y reforzar la capacidad de respuesta conjunta de las administraciones".

El Gobierno de Melilla ha reiterado, asimismo, su compromiso con la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos y ha defendido la necesidad de mantener una colaboración "leal y efectiva" entre todas las administraciones competentes ante cualquier situación que pueda afectar a la seguridad fronteriza.