Melilla ofrecerá ayudas de hasta 3.000 euros a jóvenes para comprar "el ajuar" de su primera vivienda al emanciparse

Fadela Mohatar, portavoz del Gobierno de Melilla. - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Melilla pondrá en marcha una nueva convocatoria de ayudas al ajuar doméstico dotada con 200.000 euros y destinada a facilitar la emancipación de los jóvenes de la ciudad de hasta 40 añosdeedad, que podrán recibir hasta 3.000 euros para la adquisición de mobiliario y electrodomésticos para su vivienda.

Así lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo melillense, Fadela Mohatar (PP), quien ha destacado que "el objetivo de esta iniciativa es impulsar la independencia residencial de los jóvenes mediante subvenciones dirigidas a sufragar parte de los gastos derivados del equipamiento básico del hogar".

Como principal novedad de las nuevas bases reguladoras, Mohatar ha señalado que "se reduce de 40.000 a 30.000 euros el límite de renta anual por unidad familiar exigido para acceder a estas ayudas, una medida con la que se pretende dirigir los recursos públicos a quienes presentan una mayor necesidad económica".

Mohatar ha explicado que las denominadas "Ayudas al Ajuar Doméstico" constituyen un programa de la Ciudad Autónoma de Melilla diseñado para favorecer la emancipación juvenil mediante la financiación de la compra de enseres esenciales para la vivienda.

La portavoz ha detallado que podrán beneficiarse de estas subvenciones "los jóvenes de entre 18 y 40 años que estén empadronados en Melilla desde hace al menos un año y que sean propietarios de una vivienda o dispongan de un contrato de arrendamiento en vigor". Además, deberán acreditar unos ingresos anuales inferiores a 30.000 euros y encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Ciudad Autónoma.

La gestión y presentación de solicitudes se realizará a través de la Sede Electrónica de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Con esta línea de ayudas, Fadela Mohatar ha subrayado que "el Ejecutivo local busca facilitar el acceso a una vivienda independiente y apoyar a los jóvenes melillenses en el proceso de emancipación familiar, contribuyendo a reducir los costes iniciales asociados al establecimiento de un nuevo hogar".