Melilla (PP) acusa al Ejecutivo central de "castigar" a la provincia tras el recorte del 60% de los antidisturbios

Imbroda (PP) en los últimos actos del patrón de la Policía Nacional en Melilla. - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Melilla ha criticado duramente la decisión del Ministerio del Interior de reducir en más de un 60% los efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) desplegados en la ciudad, pasando de 50 a solo 15 agentes. El Ejecutivo autonómico ha considerado la medida como "inexplicable" y "un nuevo gesto de desprecio hacia Melilla" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda (PP), ha encabezado las críticas calificando el recorte como un "castigo a Melilla". A su juicio, la decisión es "del todo incomprensible" al tratarse de "una ciudad fronteriza y con gran presión migratoria".

"El Gobierno de la Nación otra vez más castiga a Melilla, esta vez rebajando la presencia de la UIP de 50 a 15 efectivos. Tiene que ser a propósito, no cabe tanta torpeza. ¡Pedro Sánchez, el peor!", ha subrayado el dirigente popular.

En la misma línea, la vicepresidenta segunda y portavoz del Ejecutivo local, Fadela Mohatar, ha afirmado que la medida evidencia "inquina" hacia la ciudad.

"No cabe más inquina hacia nuestra ciudad. No tiene explicación tanto desprecio. Mientras tanto, forzando la máquina para dar a Cataluña y otros 'socios' más y más privilegios", ha expresado Mohatar.

Por su parte, la diputada melillense del PP en el Congreso, Sofía Acedo, ha calificado de "mala noticia" para Melilla la reducción de agentes antidisturbios y ha recordado que su partido defiende un refuerzo estable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Pedimos un incremento de 200 agentes de Policía Nacional y otros 200 de Guardia Civil en ambas ciudades autónomas. Melilla necesita un refuerzo permanente", ha subrayado.

La polémica surge tras conocerse que el Ministerio del Interior ha decidido sustituir los grupos completos de 50 agentes antidisturbios por subgrupos de apenas quince en Ceuta y Melilla. Según diversas informaciones, la medida obedece a los problemas presupuestarios que arrastran estas unidades itinerantes de la Policía Nacional relacionadas con el pago de dietas y alojamiento en los destinos, una situación que ya venían denunciando los sindicatos policiales como el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Melilla.