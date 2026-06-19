Melilla promociona sus playas en Sevilla con una campaña para atraer turistas aprovechando el aumento de vuelos directos

Imagen la campaña promocional para atraer turistas de Sevilla a Melilla. - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad Autónoma de Melilla ha puesto en marcha en Sevilla una campaña de promoción turística con el objetivo de captar visitantes durante la temporada estival y consolidar la ciudad como un destino de referencia para el turismo nacional. Bajo el lema 'Sevilla, tu playa está en Melilla', la iniciativa busca acercar la oferta turística melillense a los sevillanos aprovechando la mejora de las conexiones aéreas entre ambas ciudades.

Según ha informado este viernes el consejero de Turismo, Miguel Marín (PP), esta campaña representa "una excelente oportunidad para posicionar Melilla en un mercado estratégico como Sevilla", al tiempo que ha valorado la consolidación de la conexión aérea directa entre ambas ciudades. Según ha señalado, el incremento de frecuencias contribuye a mejorar la competitividad turística de Melilla y facilita la llegada de nuevos visitantes interesados en una oferta que combina playas, patrimonio, cultura y gastronomía.

Marín ha detallado que la campaña, impulsada por el Patronato de Turismo de Melilla, se desarrolla en un contexto especialmente favorable para la movilidad entre los dos territorios, después de que las conexiones aéreas directas entre Sevilla y Melilla hayan aumentado de tres a siete frecuencias semanales. Esta ampliación de la oferta de vuelos permite reforzar los vínculos turísticos y facilitar los desplazamientos entre ambas ciudades.

Según ha apuntado, la acción promocional consiste en la instalación durante quince días de diez mupis publicitarios en puntos estratégicos del centro de Sevilla, espacios de gran tránsito y visibilidad destinados a impactar tanto a residentes como a visitantes. A través de ellos, se invita a los sevillanos a descubrir una alternativa cercana para sus vacaciones de verano, destacando la posibilidad de llegar a Melilla en apenas una hora y quince minutos de vuelo.

Marín ha dicho que la campaña pone el foco en los principales atractivos de la ciudad autónoma, entre ellos sus playas urbanas, su patrimonio modernista, su riqueza multicultural, la gastronomía y las experiencias ligadas al entorno mediterráneo. El mensaje busca presentar Melilla como "un destino accesible, diferente y atractivo para escapadas y estancias vacacionales".

Según ha detallado, esta actuación constituye una de las primeras iniciativas surgidas del acuerdo de colaboración turística suscrito entre la Ciudad Autónoma de Melilla y el Ayuntamiento de Sevilla durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2025. El convenio fue firmado por la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento hispalense, Angie Moreno, y el consejero de Turismo de Melilla, Miguel Marín, con el propósito de impulsar la promoción conjunta y aumentar los flujos turísticos entre ambos destinos.

El titular de Turismo ha destacado que el Ayuntamiento de Sevilla ha cedido los espacios publicitarios municipales que hacen posible el desarrollo de esta campaña. Como contraprestación, ha añadido el popular, la Ciudad Autónoma pondrá a disposición de la capital andaluza sus soportes publicitarios urbanos para una acción promocional similar que se desarrollará en Melilla el próximo mes de septiembre y que servirá para difundir los atractivos turísticos de Sevilla.

Miguel Marín ha concluido recalcando que la Consejería de Turismo "continúa así desarrollando acciones destinadas a incrementar la visibilidad de Melilla en mercados emisores prioritarios, aprovechando las nuevas oportunidades derivadas de la mejora de la conectividad aérea y reforzando su posicionamiento como destino turístico durante todo el año", con campañas actuales en Sevilla como las llevadas anteriormente en Málaga, Granada o Madrid, cuatro de las zonas de España con las que más conexiones aéreas mantiene la ciudad española del norte de África.