Melilla recibe la escala del crucero 'Spirit of Discovery' con cerca de 1.500 personas a bordo

Crucero 'Spirit of Discovery'. - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Melilla ha recibido este fin de semana la escala del crucero 'Spirit of Discovery', perteneciente a la compañía Saga Cruises, con cerca de 1.500 personas a bordo entre pasajeros y tripulación.

Según ha informado el Gobierno de la Ciudad Autónoma a través del Patronato de Turismo, del total de ocupantes del buque, 911 son pasajeros y 508 tripulantes. La embarcación procede de Portsmouth (Inglaterra) y continuará su ruta hacia Malta.

Durante su escala en la ciudad española del norte de África, más de 700 visitantes han participado en excursiones organizadas incluidas en una programación de más de 20 actividades destinadas a dar a conocer la historia, el patrimonio, la gastronomía y la diversidad cultural de Melilla, según ha detallado la citada fuente.

El área de Turismo, dirigida por el vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma, Miguel Marín, ha destacado además "el impacto positivo que ha tenido la llegada del crucero en la actividad local". En este sentido, ha señalado que "varias terrazas de bares y restaurantes de la ciudad se han llenado con cruceristas" del 'Spirit of Discovery' durante su estancia.

La escala de este buque constituye además la antesala de una jornada histórica para el turismo de cruceros en Melilla. El próximo 22 de abril está prevista la llegada simultánea de dos barcos, el 'Azamara Quest' y el 'Norwegian Dawn'. Entre ambos sumarán alrededor de 4.500 personas entre pasajeros y tripulación, en su gran mayoría procedentes de Estados Unidos.

Desde el Patronato de Turismo consideran que estas escalas consolidan el posicionamiento de Melilla como destino emergente dentro de las rutas de cruceros por el Mediterráneo.