Melilla reclama al Gobierno un acuerdo con Marruecos para acabar con las "colas inhumanas" en la frontera

El presidente de Melilla y el consejero de Medio Ambiente visitaron la zona próxima a la frontera para colocar sombra y servicios básicos para los afectados de las colas. - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Melilla ha reclamado al Ejecutivo central que impulse un acuerdo con Marruecos para poner fin a las "colas inhumanas" que se registran de forma diaria en el paso fronterizo de Beni Enzar, una situación que, según denuncia, provoca sobre todo en épocas como la Operación Paso del Estrecho (OPE) esperas de más de diez horas y afecta especialmente a niños, mayores y personas enfermas.

La portavoz del Ejecutivo melillense, Fadela Mohatar (PP), ha asegurado este miércoles que la Ciudad Autónoma lleva años reclamando soluciones al "caos fronterizo" que padecen los ciudadanos que cruzan hacia el país magrebí, especialmente ahora ante la proximidad de la OPE, la operación que llevan conjuntamente España y Marruecos para coordinar la llegada de un gran número de personas que durante los periodos vacacionales viajan desde Europa a sus lugares su país de origen y cuyo inicio está fijado para el próximo 15 de junio.

A preguntas de los periodistas, Mohatar ha afirmado que el Gobierno local ha trasladado esta reivindicación "tanto por escrito como oralmente" al Ejecutivo de la Nación y ha insistido en que corresponde al Estado adoptar medidas en coordinación con Marruecos.

"Estamos pidiendo que el Gobierno de España adopte una postura y una acción en colaboración con el Gobierno de Marruecos, o como nuestro Estado considere que debe hacerlo, para acabar con las insufribles, inhumanas e insoportables colas de horas que tiene que soportar la ciudadanía melillense para poder entrar a Marruecos", ha declarado.

La portavoz popular ha subrayado que las largas esperas se producen "cada día, fines de semana o cuando cada uno quiera", pese a que, recordó, los ciudadanos tienen reconocido "su derecho constitucional a la libertad de movimiento".

Mohatar ha señalado que desde la reapertura de la frontera tras el cierre derivado de la crisis del Covid-19 entre el 15 de marzo de 2020 hasta el 17 de mayo de 2022, todo el tránsito se ha concentrado en el paso de Beni Enzar, dado que Marruecos mantiene cerrados los puestos fronterizos de Farhana y Barrio Chino, lo que ha agravado la situación. "Las colas son inhumanas. Personas mayores, niños y ancianos permanecen durante horas esperando", ha recalcado.

Asimismo, la portavoz del Gobierno melillense ha defendido la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, destacando que cumplen con su labor "con su división de carriles y con toda la agilidad de la que son capaces".

En paralelo, ha explicado que la Ciudad Autónoma trabaja para habilitar un espacio acondicionado que permita aliviar las condiciones de espera de quienes cruzan diariamente la frontera. Según ha indicado, el presidente de la Ciudad Juan José Imbroda (PP) y el consejero de Medio Ambiente Daniel Ventura (PP) visitaron el lunes la zona para avanzar en un proyecto que contempla sombra y servicios básicos para los usuarios.

"El Gobierno de la ciudad lo único que puede hacer es solicitar y pedir que se tomen las medidas necesarias para que esto deje de ser un suplicio", ha concluido la portavoz del Ejecutivo melillense.