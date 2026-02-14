Melilla registra 35 intervenciones de Bomberos por el temporal en 24 horas, incluida la caída del muro de un instituto

Caída del muro del IES Leopoldo Queipo de Melilla. - GOBIERNO MELILLA

MELILLA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Melilla ha registrado en las últimas 24 horas un total de 35 intervenciones del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios como consecuencia de las fuertes rachas de viento, entre ellas la caída del muro perimetral del Instituto Leopoldo Queipo, donde las clases habían sido suspendidas desde primeras horas de la tarde del viernes.

La incidencia se produce en el segundo día en que la ciudad permanece incomunicada por vía marítima con Málaga, Almería y Motril (Granada), tras el cierre del puerto decretado por el temporal desde la mañana del viernes y la cancelación de la Cabalgata de Carnaval prevista para la tarde de este sábado.

El consejero de Seguridad Ciudadana, José Ronda, ha informado este sábado de que desde el mediodía del 13 de febrero hasta las 12.00 horas de este 14 de febrero "se han llevado a cabo unas 35 actuaciones, la mayoría concentradas durante la madrugada, coincidiendo con el nivel naranja de alerta por viento".

Según ha detallado, "gran parte de las intervenciones han estado relacionadas con problemas en vallas y elementos susceptibles de desprendimiento". José Ronda ha subrayado que "el incidente más llamativo se produjo en el Instituto Leopoldo Queipo, situado en la Plaza Primera de Mayo, donde se desplomó la valla del centro". No obstante, ha aclarado que "el muro cayó hacia el interior del recinto y no hacia la vía pública, lo que evitó daños personales". La zona fue balizada sin que se registraran mayores consecuencias.

Asimismo, el titular de los servicios de emergencia en la ciudad española del norte África ha explicado que "se han atendido numerosos avisos por caída de árboles y ramas". Los efectivos han procedido al corte de ramas y a asegurar ejemplares afectados para dejarlos en la mejor situación posible. Para la retirada de los restos generados por estas actuaciones de urgencia, "el servicio ha coordinado trabajos con las empresas Talher y Valoriza", la primera concesionaria del mantenimiento de los jardines y parques y la segunda de la limpieza viaria de la ciudad.

El consejero ha subrayado que "en estos momentos, la ciudad se mantiene en nivel naranja, si bien las previsiones apuntan a que podría rebajarse a nivel amarillo a partir de media tarde, en función de la evolución meteorológica".

Ronda ha insistido en la necesidad de "extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios, alejarse de cornisas y prestar especial atención a arboleda y otros elementos que puedan desprenderse por efecto del viento".

Por último, ha admitido que los Bomberos, el 112 y Protección Civil "permanecen en alerta" ante la posibilidad de que se produzcan incidencias de mayor envergadura.