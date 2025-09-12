El Ministerio coordina en Melilla el sistema para trasladar de menores no acompañados a otras CCAA

Reunión en Melilla para coordinar el sistema para trasladar de menores no acompañados a otras CCAA - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

MELILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres altos cargos del Ministerio de Juventud e Infancia, encabezados por la directora general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, Sandra Gómez de Garmendia, se han desplazado a Melilla para participar en una reunión de trabajo para coordinar el procedimiento de reubicación y traslado de menores migrantes no acompañados en situaciones de contingencia extraordinaria relacionados con el decreto que regula cuántos menores le corresponde acoger a cada una de las comunidades autónomas (CCAA).

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Melilla, en el encuentro, en el que también intervinieron la subdirectora general de Programas de Infancia y Adolescencia, Itziar Abad, y el asesor del gabinete ministerial, Saúl Gómez Alberola, "se abordaron mecanismos de coordinación entre todas las instituciones implicadas".

Como principal acuerdo, ha añadido la institución gubernamental, "se estableció un sistema de seguimiento semanal de los casos, con el fin de reforzar la colaboración y dar una respuesta eficaz ante posibles contingencias migratorias, siempre priorizando el interés superior del menor".

La directora general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, Sandra Gómez de Garmendia, ha destacado que, del crédito extraordinario de 22 millones de euros aprobado por el Gobierno para atender a niños y adolescentes migrantes no acompañados, "a Melilla le corresponden 4,5 millones de euros".

La integrante del departamento ministerial que dirige Sira Rego estos recursos "se destinarán a reforzar la atención inmediata y la acogida, así como a programas de información, orientación, apoyo psicosocial, escolarización, inserción sociolaboral e inclusión social".

Por su parte, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha valorado positivamente la creación de este espacio de trabajo conjunto, subrayando que el objetivo es "avanzar en la protección de los menores, garantizando que reciban una acogida digna y humanitaria".

En sus palabras, estas medidas representan "una respuesta estructural y solidaria que evita que un solo territorio tenga que afrontar en solitario una presión que, en determinados momentos, puede sobrepasar su capacidad".

La reunión ha contado asimismo con la participación de la directora del Área de Trabajo e Inmigración en Melilla, Elena Nieto Delgado; responsables de la Jefatura Superior de Policía, la Comandancia de la Guardia Civil, la Fiscalía de Área de Melilla y la Dirección General del Menor y la Familia de la Ciudad Autónoma.