Moreno defenderá en el Comité de las Regiones la inclusión de Ceuta en este organismo de la UE

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (d) y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (i) durante la reunión que han mantenido el día de hoy. A 20 de agosto de 2026 en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

CEUTA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha comprometido este jueves a defender como vicepresidente del Comité de las Regiones que Ceuta "esté presente en este organismo de la UE". Así ha formalizado su compromiso Moreno ante el presidente de la Ciudad autónoma de Ceuta, Juan Vivas, con quien ha mantenido una reunión.

En su comparecencia al término de la reunión, Moreno ha defendido que "a partir de septiembre, Ceuta debe estar en el corazón de Europa" porque lo ocurrido a finales de julio --con una "invasión" de miles de migrantes-- "no se puede tolerar". "El territorio europeo que es Ceuta ha sido vulnerado. No se puede tolerar esta vulneración de las fronteras europeas", ha apostillado.

Ante esta realidad, el presidente andaluz ha recalcado que reclamará a la UE la atención que "Ceuta se merece", ya que "el asunto es gravísimo" y requiere, por ello, una respuesta "contundente e inteligente". De hecho, y en relación a la respuesta ofrecida por el Gobierno de Pedro Sánchez, Juanma Moreno ha pedido "explicaciones" sobre dos cuestiones concretas: por qué no ha activado la petición de ayuda económica por parte de Bruselas y de los mecanismos de Frontex.

"Me sorprende. ¿A quién no se quiere molestar?", se ha preguntado el presidente andaluz, que ha asegurado que "colegas europeos me han llamado" porque no entienden "cómo ha pasado esto". "¿Lo sabían todos los servicios secretos y España no"?, ha vuelto a preguntarse. "No se puede transmitir una imagen de debilidad en las fronteras. Es un gravísimo error. Los vacíos de poder tienden a ser ocupados siempre", ha argumentado Moreno.

En lo que sí se ha mostrado de acuerdo Juanma Moreno con el Gobierno es que "todas las personas" que entraron de manera irregular en Ceuta a finales de julio "tienen que volver a Marruecos". "Lo suscribo. Estoy de acuerdo", ha recalcado el presidente andaluz, que ha sentenciado: "No hay otro objetivo". Así, ha exigido al Gobierno "todos los recursos e interés para que en el tiempo más breve posible, regresen a Marruecos" para que así "no se siga distorsionando la vida en Ceuta".