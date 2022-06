El PCE rechaza el aumento del gasto militar "que plantea la OTAN" y dice que "los peligros son la crisis y la inflación"

José Luis Centella, presidente del Partido Comunista de España (PCE), en rueda de prensa - PCE

Santiago plantea acabar con la guerra de Ucrania con "un plan de paz negociado" que garantice la seguridad de ambos países

MÁLAGA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Comunista de España (PCE), José Luis Centella, ha rechazado el aumento del gasto militar que, asegura, "va a plantear la OTAN" a España en la Cumbre porque, como ha advertido, "los problemas" de los españoles "no vienen" por los conflictos con países del Este, sino de la crisis y de la inflación.

Con estas palabras se ha dirigido al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, al que ha dicho que asegurar que los peligros para España vienen desde el Este "es un lenguaje de guerra fría y una absoluta falsedad" que solo se justifica si Albares "se considera heredero de la División Azul"; algo que ha rechazado.

Así, ha asegurado que "los problemas de España no vienen desde el Este europeo; los peligros del pueblo español vienen de la crisis, de no poder pagar la electricidad, el aumento de los combustibles y el aumento del coste de la vida. Esos son los peligros que realmente tiene el pueblo español en estos momentos", ha apuntado, advirtiendo de que "lo que nos va a plantear la OTAN es que subamos los gastos militares".

Centella, en rueda de prensa este martes en la ciudad de Málaga, ha explicado que el PCE ha participado en la contracumbre celebrada el pasado fin de semana, que "ha reunido a más de 300 personas de 12 países de Europa, América latina y del Caribe, y de 35 organizaciones sociales, políticas y sindicales", y donde se ha trabajado para plantear un modelo de seguridad basado en la paz. "La paz no se construye con la guerra, sino con la paz; y, por tanto, hay que construir la paz resolviendo los problemas por la vía pacífica", ha defendido.

En este sentido, ha alertado de que "lo que está en juego en esta cumbre es si los próximos Presupuestos Generales del Estado dan prioridad al gasto social o al gasto militar, si el presidente del Gobierno --Pedro Sánchez-- va a aumentar, en contra de una parte del gobierno, el gasto militar hasta el 2% del PIB como pretende EEUU"; por lo que ha considerado que "va a incidir de forma directa en la vida de la ciudadanía española" porque significaría que habría menos dinero para educación, sanidad y ayuda a personas que están en crisis, ha apuntado.

Ante esto, ha señalado que desde el PCE defienden "la paz y la seguridad humana en todos los niveles, no la seguridad policial ni la seguridad de quienes nos quieren aumentar los gastos militares; sino la seguridad alimentaria, sanitaria y humana".

En este punto, se ha referido Andalucía para trasladar su preocupación por que las bases militares de Rota y Morón, "que ya están en la lista negra de zonas militares, a partir de esta semana se va a ver ampliado ese peligro". Así, ha afirmado que la comunidad es "una zona de paz históricamente" y dichas bases "nos van a situar como objetivo militar de todos aquellos estados que se sientan amenazados por la OTAN". Por tanto, piden que, junto al desmantelamiento de los bloques militares, estas bases desaparezcan "porque no tienen razón de ser".

"Morón y Rota no nos defienden de ningún peligro a los españoles. Nadie piensa que va a venir un tanque ruso a la Puerta del Sol o a la plaza de La Marina, eso es absurdo", ha espetado Centella, que ha incidido en que "se está utilizando simplemente para aumentar el gasto militar y para beneficiar a la industria de armamento".

En esta misma línea ha aludido a Málaga, una zona "turística y muy sensible para cualquier situación de conflicto, ya sea militar o crisis económica," y que asegura "también se va a haber afectado por la cumbre de la OTAN", puesto que aumentar el gasto militar aumentaría también "las dificultades para encontrar trabajo o desarrollar el trabajo de las empresas".

GUERRA EN UCRANIA

La contracumbre ha concluido, por tanto, que "no hay ningún argumento que justifique el aumento militar y el militarismo", y ha planteado "parar la guerra de Ucrania pero con un plan de paz negociado que vuelva a la legalidad internacional", el cual suponga la retirada de las tropas rusas pero que "en el mismo nivel cumpla los acuerdos de Minsk que han sido incumplidos por el gobierno de Ucrania, y que asegure la seguridad de Rusia al igual que se asegura la de otros estados".

"Nosotros hacemos una pregunta, EEUU ha declarado que Ucrania es libre para decidir si entran o no en la OTAN. Yo pregunto, ¿es Venezuela, Cuba o Bolivia libre para instalar bases de Rusia en su territorio? Seguramente no lo permitirán los EEUU porque hay una seguridad compartida", ha indicado Centella al respecto.

Por tanto, ha indicado que lo que reclaman es "una conferencia de paz y seguridad compartida para toda Europa, donde se asegure que la frontera rusa no es una frontera de guerra, igual que no deben serlo las fronteras de EEUU o Asia". De este modo, ha afirmado que "es posible parar el conflicto en Ucrania desde la negociación y el acuerdo, para que la ONU sea la gran institución internacional que resuelva los conflictos, y no la OTAN", ha concluido.

ASALTO A LA VALLA DE MELILLA

Junto al secretario general del PCE ha estado este martes el secretario político provincial del PCA Málaga, José Miguel López, quien ha resaltado la participación del PCE en la plataforma estatal por la paz y por el 'no' a la OTAN que ha celebrado la contracumbre este fin de semana en Madrid, así como en "la gran manifestación del pasado domingo 26 de junio y en las ciberacciones que se han desarrollado durante la última semana".

López se ha referido al intento de asalto a la valla de Melilla y ha trasladado la condena del PCA Málaga a los hechos acontecidos en la frontera entre España y Marruecos, que se ha saldado con al menos 23 migrantes muertos y centenares de heridos.

Para el secretario del PCA Málaga, esta ha sido una "actuación totalmente indigna de las autoridades marroquíes", y ha condenado "esa hipocresía que existe en los países europeos donde a unos refugiados los reciben con una alfombra roja por ser de un color de piel y a otros los reciben matándolos directamente en las fronteras de nuestro país".

Ante estos hechos, ha considerado "vergonzosas" las declaraciones del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al que ha pedido "una rectificación inmediata" y ha mostrado "la solidaridad del Partido Comunista Andaluz con todas las víctimas de este tremendo episodio".