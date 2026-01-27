La Policía detiene en Ceuta a un hombre acusado de secuestrar y extorsionar a un joven

Archivo - Coche de Policía Nacional en imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CEUTA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Ceuta a un varón como presunto autor de los delitos de extorsión, detención ilegal y lesiones, tras una investigación iniciada a raíz de la denuncia presentada por la víctima ante la Jefatura Superior. El arrestado se encuentra en dependencias judiciales a la espera de la vista ante el juez.

El Cuerpo ha llevado a cabo un registro en el domicilio donde tuvo lugar el secuestro, en el que han intervenido diversos efectos presuntamente utilizados en la comisión del delito, entre ellos bridas, un martillo, cuerdas, cinta adhesiva tipo americana y una bolsa que contenía puntillas.

Los hechos se produjeron el pasado día 25, cuando la víctima, un varón joven, recibió una llamada telefónica de una mujer desconocida que, "mediante engaño", logró que se desplazara hasta un domicilio situado en la barriada de San Amaro, según el relato que hace la Policía Nacional a través de una nota de prensa.

Una vez en el lugar, el afectado fue abordado por un conocido suyo, al que debía previamente una cantidad de dinero por unos daños ocasionados en su vehículo.

Según consta en la denuncia, el presunto autor retuvo a la víctima en contra de su voluntad, introduciéndola en el interior del domicilio mediante el uso de la fuerza. Una vez dentro, fue inmovilizada con bridas, agredida en varias ocasiones y privada de libertad, mientras se le exigía el pago de una suma de dinero a cambio de su liberación.

Ante la situación de coacción y miedo, la víctima llegó a realizar tres transferencias bancarias por un importe total de 2.500 euros a la cuenta del agresor, con el objetivo de poner fin a la situación y recuperar su libertad.

Tras la denuncia de los hechos, agentes de la Policía Nacional iniciaron una investigación que permitió identificar plenamente al presunto responsable. Bajo la dirección de la autoridad judicial competente, se procedió a su localización y detención en un domicilio de la misma barriada de San Amaro.

Desde la Policía Nacional han recordado a la ciudadanía "la importancia de desconfiar de llamadas telefónicas sospechosas, evitar acudir a citas concertadas por personas desconocidas y denunciar de inmediato cualquier situación similar, con el fin de poder actuar con rapidez y garantizar la seguridad de los ciudadanos".