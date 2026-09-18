PP-A acusa al Gobierno de buscar la "confrontación" en la lucha contra la violencia de género

La vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP-A, Beatriz Jurado, este viernes - PP ANDALUZ

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP-A, Beatriz Jurado, ha advertido este viernes de que las mujeres víctimas de violencia de género "ya sufren lo suficiente" como para que, además de afrontar los fallos detectados en las pulseras destinadas a su protección, tengan que asistir a la "confrontación" y las "mentiras" del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Lo que queremos es que las mujeres se sientan seguras y lo que queremos es que nos expliquen qué ha pasado y, sobre todo, cómo lo van a solucionar", ha afirmado.

Jurado ha realizado estas declaraciones durante una atención a medios previa a un encuentro de trabajo con mujeres representantes de diferentes colectivos, celebrado en la Casa de la Mujer Directora Olga Carrión' de Sevilla y en el que también ha participado el vicesecretario de Política Social del PP de Sevilla, José Luis García.

La dirigente popular ha explicado que el objetivo de la reunión es "conocer de primera mano cuáles son las necesidades" de las mujeres y las propuestas que trasladan tanto al Gobierno andaluz como al PP-A. .

En este contexto, Jurado ha puesto el foco en la situación de las mujeres víctimas de violencia de género y en los fallos de las pulseras destinadas a su protección. Según ha señalado, los problemas recogidos en un informe de la Audiencia de Málaga se añaden a los que, según ha indicado, ya habían sido puestos de manifiesto por la Fiscalía, fiscalías provinciales, el Defensor del Pueblo y asociaciones de mujeres.

"Nos parece de una enorme gravedad y responsabilidad que unas mujeres vulnerables, que son víctimas de violencia y cuentan con un instrumento para protegerlas, se les esté desamparando y no se les esté dando la protección", ha señalado.

"Uno no puede decir que cree en las políticas de igualdad y de protección a las mujeres cuando está descuidando su integridad y su protección", ha sostenido Jurado, quien ha recordado que los problemas denunciados con estos dispositivos se prolongan desde hace "más de dos años".

Para la vicesecretaria popular, esta situación requiere respuestas y cooperación entre administraciones, "no una batalla política": "Desde Andalucía lo que ofrecemos es colaboración y trabajo, porque las mujeres víctimas de violencia de género ya sufren lo suficiente como para tener que estar aguantando que la ministra de Igualdad venga a confrontar con el Gobierno de Andalucía".

Jurado ha pedido por ello al Ejecutivo central "soluciones y transparencia". "No queremos confrontaciones ni mentiras. Lo que queremos es que las mujeres se sientan seguras", ha insistido.

En este sentido, ha defendido que, ante un asunto de esta sensibilidad, la prioridad debe ser garantizar la protección efectiva de las víctimas: "Simplemente, que todos nos unamos para poder trasladar a las mujeres seguridad para estar protegidas".

Asimismo, Jurado ha considerado que la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "vuelve a anteponer la defensa del Ejecutivo de Sánchez a cuestiones que afectan directamente a los andaluces, desde la protección de las mujeres hasta la situación de Ceuta".

También ha trasladado la "satisfacción" del PP-A por una nueva resolución judicial que "vuelve a respaldar la actuación del Servicio Andaluz de Salud frente a las denuncias impulsadas desde el PSOE". "De nuevo, la Justicia nos ha dado la razón", ha señalado Jurado, quien ha sostenido que la resolución "viene a corroborar que las acusaciones falsas, que las denuncias falsas que presentó la señora Montero contra el sistema andaluz de salud no tienen recorrido".

Jurado, que ha aludido a una información que publica este viernes el diario 'ABC', ha defendido que los contratos cuestionados se realizaron conforme a la legalidad y ha reclamado al PSOE que abandone la estrategia de judicialización de la sanidad andaluza.

"Una vez más, la sentencia de los juzgados le da la razón a la actuación que se hizo conforme a la ley en los contratos sobre los que pusieron dudas en Andalucía", ha asegurado. "Vamos a seguir trabajando, dando prioridad a las políticas públicas, a la atención a los que más lo necesitan y siendo la sanidad también una prioridad del Gobierno de Juanma Moreno", ha añadido.

Jurado ha pedido en este ámbito "no más confrontación y no más mentiras" y ha emplazado a quienes quieran contribuir a mejorar el sistema sanitario a "hacer propuestas" y trabajar conjuntamente.

ANDALUCÍA, AL LADO DE CEUTA

De otro lado, Jurado ha trasladado la "profunda preocupación" del PP andaluz por la situación de Ceuta y ha lamentado lo que considera una falta de respuesta suficiente por parte del Gobierno central. "Nos parece inhumano, insensible e irresponsable que el presidente del Gobierno no ejerza una política que dé protección y seguridad", ha señalado, mostrando su preocupación tanto por los vecinos ceutíes como por la situación humanitaria y sanitaria.

"Desde el PP de Andalucía, una vez más, le queremos trasladar a todos los ceutíes, a todos los españoles, que contarán no solo con el Partido Popular, sino con el Gobierno de Andalucía", ha asegurado Jurado.

En este punto, ha recordado el "compromiso" expresado por Juanma Moreno sobre que "el Parlamento andaluz será también el Parlamento de los ceutíes".