El PP acusa al Gobierno de contradecir a la Guardia Civil al negar entradas de migrantes por parapente en Ceuta

CEUTA 2 Ene. (EUROPA PRES) -

El Partido Popular de Ceuta ha acusado este viernes al Gobierno de España de haber "faltado a la verdad" al afirmar que no se han detectado entradas irregulares por vía aérea en Ceuta durante el año 2025 en una respuesta parlamentaria por escrito al diputado en el Congreso Javier Celaya.

En un comunicado, el PP de Ceuta ha garantizado que "esa afirmación no es cierta y contradice hechos acreditados por la Guardia Civil" y ha recordado que la Benemérita identificó en octubre dos entradas por medio de parapente con aterrizajes en territorio español procedentes de Marruecos.

Tras esos episodios, la Guardia Civil actuó sobre el terreno, localizó parapentes abandonados, levantó partes operativos y dejó constancia documental de lo ocurrido.

Sobre estos movimientos irregulares remitió una pregunta parlamentaria al Congreso el diputado popular Javier Celaya, a 26 de diciembre de 2025. En su respuesta oficial, el Gobierno sostiene que no se han detectado entradas por vía aérea.

El PP ha asegurado que el Ejecutivo "omite deliberadamente estos hechos" en su respuesta parlamentaria, "negando una realidad conocida y registrada por los propios cuerpos de seguridad del Estado".

"No se trata de una discrepancia política ni de una interpretación, sino de una falta a la verdad en sede parlamentaria", ha continuado el partido a través de un comunicado.

Para el PP de Ceuta, esta forma de actuar es "grave e inaceptable". "El Ejecutivo no solo oculta información relevante sobre lo ocurrido en Ceuta, sino que desautoriza implícitamente el trabajo de la Guardia Civil, cuyos informes y actuaciones contradicen la versión oficial del Gobierno", ha expresado.

El PP de Ceuta advierte de que "no es un hecho aislado, sino una manera de proceder que se está convirtiendo en habitual: negar u ocultar la realidad de Ceuta cuando resulta políticamente incómoda para el Gobierno de España".