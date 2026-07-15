El PP acusa al Gobierno de tolerar el nuevo cierre de la aduana comercial de Melilla por parte de Marruecos

La senadora del Partido Popular (PP) por Melilla, Isabel Moreno. - PP DE MELILLA

MELILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La senadora del Partido Popular (PP) por Melilla, Isabel Moreno, ha denunciado este miércoles el nuevo cierre de la aduana comercial de Melilla por parte de Marruecos y ha acusado al Gobierno de España de permitir "una afrenta tras otra" a la soberanía nacional y a los intereses de los melillenses.

"Marruecos ha vuelto a cerrar la aduana comercial de Melilla y digo vuelto porque esto no es una sorpresa para nadie ni es algo inédito. Es el mismo guion del verano pasado, exactamente el mismo, con la misma excusa, la Operación Paso del Estrecho", ha manifestado la parlamentaria.

Moreno ha recordado que este mismo argumento ya fue esgrimido en 2025 y ha criticado que Rabat "vuelva a actuar de forma unilateral y desleal hacia España". A su juicio, resulta "más desleal" aún la actitud del Ejecutivo central, al que reprocha que continúe destacando las buenas relaciones con Marruecos mientras, según afirma, se producen este tipo de situaciones en la frontera de Melilla.

La senadora popular también ha dirigido sus críticas a la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh. Le ha reprochado que trate de justificar el cierre de la aduana, ha lamentado que el sector empresarial no haya sido informado previamente y le ha instado a aclarar cuándo y cómo tuvo conocimiento de la decisión de Marruecos.

"Si la representante del Estado en Melilla es la última en saber lo que pasa en su propia frontera, dejen de llamarla delegada del Gobierno y llámenla por su nombre: comisaria del sanchismo", ha afirmado.

Moreno ha asegurado que la situación demuestra que "no hay libertad de comercio", al considerar que la actividad de la aduana depende exclusivamente de la voluntad de las autoridades marroquíes.

"Esto no es una aduana, es una aduana de postín, es un plató de cara a la galería, de cara a justificar el titular del Gobierno de que la aduana comercial funciona porque, de facto, el tráfico de mercancías es prácticamente inexistente. No hay comercio, no hay libertad. Es un atrezo", ha sostenido.

La dirigente popular ha afirmado que este nuevo cierre "no es un episodio aislado", sino que constituye, a su juicio, "la fotografía exacta" de la relación que mantiene el Gobierno de España con Marruecos en todo lo relacionado con la frontera sur terrestre española y europea.

"Todo esto constituye una afrenta tras otra a nuestra soberanía tolerada por el Gobierno de España, maquillada por el ministro de Exteriores y también por la delegada del Gobierno, Sabrina Moh", ha declarado.

Por último, Moreno ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "sacrificar" los intereses de los melillenses para "no incomodar a Rabat".

"Los melillenses llevamos ocho años esperando a que alguien desde Madrid, desde el Gobierno, a que la propia delegada del Gobierno se acuerden de que Melilla es España y es Europa. Mientras esperamos, porque a Pedro Sánchez le interesa, Marruecos está decidiendo lo que sucede en nuestras fronteras", ha concluido.