El PP anima al PSOE a apoyar en el Senado y tramitar vía "urgente" en el Congreso su reforma de la Ley de Extranjería

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 15 de septiembre de 2026. (Foto de archivo). - Carlos Luján - Europa Press

CÁDIZ 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha animado este viernes a los senadores del PSOE a votar la próxima semana a favor de la proposición de ley que modifica la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería que el PP va a defender en la Cámara alta, así como a tramitar por procedimiento "urgente" dicha iniciativa cuando llegue al Congreso de los Diputados.

Alicia García ha realizado esta apelación a los senadores del PSOE en una atención a medios antes de una reunión de la Junta Directiva Provincial del PP de Cádiz celebrada en la capital gaditana.

El grupo Parlamentario Popular en el Senado llevará al pleno de la Cámara alta del próximo miércoles, 30 de septiembre, una proposición de ley que modifica la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería. El objetivo es "blindar" el régimen especial de rechazo en frontera en Ceuta y Melilla, y que éste se aplique a cualquier intento de entrada irregular, también las que se producen a nado.

La proposición de reforma pretende responder a la sentencia 814/2026 del Tribunal Supremo, de 29 de junio, que limitó el rechazo en frontera a los casos en que se superan los elementos de contención fronterizos, en aplicación literal de la norma vigente. El PP propone garantizar que este régimen aplique también a los intentos de entrada a nado en ambas ciudades autónomas, tal y "como ocurrió los pasados 30 y 31 de julio de forma masiva en Ceuta".

Alicia García ha subrayado que la iniciativa saldrá "adelante, lógicamente", en el Pleno del Senado habida cuenta de la mayoría absoluta con la que cuenta el PP, y ha señalado que con ella quiere que "se retrate" el PSOE y "también los senadores andaluces" de dicho partido.

Al hilo, ha destacado que Pedro Sánchez puso la referida sentencia del Tribunal Supremo "en la picota, diciendo que esa sentencia era la causa de la invasión, el llamamiento", y ha animado a los socialistas a que, "si eso lo ven así todavía, que aprovechen esta votación" para apoyar "mayoritariamente" esta iniciativa del PP y que luego, una vez aprobada en el Senado, "se tramite de manera urgente en el Congreso, para que, antes de Navidad, ya esté aprobada también" en la Cámara baja.

"A eso instamos a los senadores y al Gobierno socialista también, porque urge tomar medidas y dar solución a otras posibles invasiones", ha manifestado Alicia García.

"FEIJÓO HA CONVERTIDO CEUTA EN EL 'KILÓMETRO CERO' DE ESPAÑA"

De igual modo, la portavoz 'popular' ha destacado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, estuvo el pasado lunes en Ceuta acompañado por el presidente del PP europeo, el alemán Manfred Weber, así como por el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

Alicia García ha contrapuesto esa imagen de la visita de Feijóo con el encuentro que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido esta semana con la "exvicepresidenta" del venezolano Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, con quien estuvo "abrazándose y saludándose".

"Son dos imágenes muy diferentes y muy distintas que ponen a cada uno en su lugar", ha comentado la representante del PP, que ha reivindicado que Feijóo "ha convertido Ceuta en el 'kilómetro cero' de España y de Europa", mientras que "lo que ha hecho Sánchez es irse a 6.000 kilómetros del problema de Ceuta, y de los problemas que tenemos en España".

Además, Alicia García ha destacado que la resolución aprobada en el Parlamento europeo "a instancias del Partido Popular para exigir que se refuerce la frontera y, también, que todos los que llegaron en esta invasión" a Ceuta "tienen que retornar".

"Eso es lo que dice la resolución, y lo mismo que dice el Partido Popular, porque la normalidad no ha llegado dos meses después", y "vemos cómo los niños y las niñas tienen que seguir escoltados al 'cole'", además de que "hay un caos sanitario" y "problemas de seguridad, de orden público; en definitiva, una ciudad en caos donde el Gobierno lo único que ha hecho es improvisar", según ha criticado la portavoz 'popular'.

En esa línea, Alicia García ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez "fue" y "sigue siendo negligente" en esta crisis, "porque, a pesar de los avisos, no actuó, se quedó ahí impasible". "Marruecos, sin duda, es responsable, por acción, por inacción o por omisión. Y, desde luego, también el Gobierno es responsable de lo que estamos viviendo ahora mismo", ha añadido para finalizar.