El PP critica una situación "insostenible y tercermundista" en la sanidad de Melilla tras la apertura del nuevo hospital

La diputada nacional del PP de Melilla, Sofía Acedo. - PP DE MELILLA

MELILLA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP Sofía Acedo ha criticado una situación "insostenible y tercermundista" en la sanidad de Melilla tras la apertura del nuevo Hospital Universitario, donde ya incluso goteras a pesar de los 150 millones de euros invertidos. Acedo también ha criticado las imágenes "vergonzosas" de personas mayores y colectivos vulnerables haciendo cola a la intemperie, bajo la lluvia o el frío, para intentar conseguir una cita en los centros de salud

La parlamentaria popular ha lamentado que los melillenses "se hayan visto obligados a normalizar una atención sanitaria deficiente" y un trato que ha calificado de "indigno", subrayando que los profesionales sanitarios "llevan años alertando de la falta de personal y del impacto que la sobrecarga laboral" tiene en su salud física y mental.

"La plantilla no está dimensionada para atender la nueva infraestructura. Se ha pretendido cubrir una instalación tres veces superior a la del Hospital Comarcal con la misma plantilla o incluso inferior, a costa de la salud de los profesionales y de mermar la asistencia sanitaria a los melillenses", ha afirmado.

La integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PP ha asegurado que "el caos" ha marcado la apertura del nuevo hospital, enumerando entre los principales problemas el mal funcionamiento de los sistemas informáticos con información clínica de los pacientes, la anulación de citas sin previo aviso y la falta de materiales y equipos para los profesionales. "Hay quejas continuas de sanitarios y no sanitarios que prestan su servicio con mucho esfuerzo y en malas condiciones. Nadie les escucha y todo esto repercute directamente en el paciente", ha señalado, insistiendo en que "sin personal suficiente, la asistencia está absolutamente resentida".

Acedo ha sostenido que "ya no se puede hablar de una sanidad de calidad en Melilla" porque "muchos ciudadanos se ven obligados a recurrir a la sanidad privada o a desplazarse fuera de la ciudad si cuentan con recursos económicos". En este sentido, se ha preguntado si "nadie en este Gobierno va a asumir responsabilidades por una negligencia de tal magnitud", calificando la situación de "absoluta vergüenza" y acusando al Partido Socialista de "devaluar todo lo que toca".

COLAS EN LOS CENTROS DE SALUD

La diputada también ha criticado las imágenes "vergonzosas" de personas mayores y colectivos vulnerables haciendo cola a la intemperie, bajo la lluvia o el frío, para intentar conseguir una cita en los centros de salud. Ha calificado esta situación de "inhumana" y ha denunciado la ineficacia del sistema de cita previa y el colapso de las líneas telefónicas.

En este contexto, Sofía Acedo ha exigido explicaciones inmediatas al Ingesa y a la Delegación del Gobierno, a quienes acusa de "mirar hacia otro lado" y de no asumir responsabilidades por lo que considera una gestión negligente. Asimismo, ha reclamado que la delegada del Gobierno "salga inmediatamente a dar explicaciones y a pedir perdón".

"La ciudadanía de Melilla tiene el mismo derecho que el resto de españoles a recibir una atención sanitaria pública de calidad. No podemos depender de tener recursos económicos para poder salir de la ciudad y ser bien atendidos", ha afirmado.

Por último, ha asegurado que el PP seguirá "poniendo voz a los pacientes y a los profesionales sanitarios y no sanitarios" y manteniendo el foco sobre la gestión del nuevo hospital y de la sanidad pública en Melilla.