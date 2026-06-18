PP dice que Moh (PSOE) usa la Delegación como "plataforma de propaganda política" tras su candidatura en Melilla

Archivo - La secretaria general del PSOE de Melilla, Sabrina Moh - PSOE DE MELILLA - Archivo

MELILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La senadora del Partido Popular por Melilla, Isabel Moreno, ha acusado este jueves a la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, de emplear las instituciones como "una plataforma de propaganda política" después de que anunciara su candidatura a la Presidencia de la Ciudad Autónoma por el PSOE en las elecciones autonómicas y municipales previstas para mayo de 2027.

En una declaración a los medios, Isabel Moreno ha asegurado que la representante del Ejecutivo central en Melilla utiliza la Delegación del Gobierno "como refugio político y plataforma propagandística" y le reprochó que no esté ejerciendo adecuadamente las responsabilidades que tiene atribuidas al frente de la Administración General del Estado en la ciudad española del norte de África.

La dirigente popular ha subrayado que el "deterioro político" del Gobierno central tiene también su reflejo en Melilla a través de la actuación de la delegada del Gobierno. Según ha sostenido, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está centrado en "sobrevivir, resistir y tapar escándalos" en lugar de gobernar, una forma de hacer política que, a su juicio, "también representa Sabrina Moh en la ciudad autónoma".

Moreno ha criticado además que la delegada reclame competencias que no corresponden a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla mientras, según dijo, permanecen sin resolver asuntos que sí dependen directamente de su gestión. En este sentido, la ha definido como "una auténtica profesional de la parasitación y la procrastinación política".

La senadora popular ha indicado que Moh está "mucho más interesada en su campaña electoral y en señalar a otros" que en asumir sus responsabilidades institucionales. "Si no es capaz de gestionar adecuadamente sus propias competencias, ¿para qué quiere más?", se ha preguntado.

Isabel Moreno ha vinculado la gestión de la Delegación del Gobierno con problemas que afectan a sectores como la sanidad, la educación, los transportes y la gestión fronteriza. Asimismo, se ha referido a la reciente controversia sobre el suministro de agua y la planta desaladora, asegurando que "la documentación presentada por la Ciudad Autónoma ha servido para desmontar el relato defendido por los socialistas sobre esta cuestión".

Según la representante popular, Sabrina Moh permanece "instalada en la negación, en la excusa y en la huida permanente de responsabilidades", una actitud que, en su opinión, "perjudica a los intereses de Melilla".

La senadora ha concluido defendiendo que los ciudadanos merecen "gestión, rigor y verdad" por parte de sus representantes públicos y contrapuso la labor del actual presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda (PP), con la de la delegada del Gobierno Sabrina Moh. "Hay quienes utilizan las instituciones para servir a los ciudadanos y hay quienes utilizan a los ciudadanos para servirse de las instituciones", ha apuntillado.